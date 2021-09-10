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Президент ищет людей, готовых работать на государство за 1000 евро

Президент Владимир Зеленский заявил, что работать на государство сложно, невыгодно и дешево, поэтому он ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен в месяц

сегодня, 12:54
Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что на государство работать сегодня невыгодно, ведь это очень непросто. К тому же это очень дешево. Зеленский готов предложить работу молодым и амбициозным людям, которые готовы получать за свой труд чуть меньше 1000 евро. Владимир Зеленский сказал о 30 тысяч гривен. Как передает издание "Комментарии", об этом лидер украинцев заявил на форуме YES Brainstorming 10 сентября в Киеве, пишет "Украинская правда".

Президент ищет людей, готовых работать на государство за 1000 евро

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На форуме попросил слово для обращения к президенту Украины Артем Шаипов, который рассказал, что 2 года назад был руководителем Ассоциации украинцев-выпускников ведущих университетов мира. По словам молодого человека, когда Владимир Зеленский одержал победу на выборах, то ему от организации направили обращение с предложением сотрудничать, ведь ранее Зеленский, выступая публично, неоднократно акцентировал внимание на том, что в стране дефицит молодых и образованных людей, которые готовы работать на государство. Вот только ответа на это обращение Банковая не дала. Артем Шаипов отметил, что всего в Ассоциации около 3 тысяч молодых людей, которые имеют хорошее образование и готовы работать на государство.

В ответ Зеленский отметил, что он очень доволен, что такие люди есть в стране и он обеими руками "за", чтобы они пошли на государственную службу. При этом президент отметил, что работать на государство сегодня неблагодарный труд, потому что ты постоянно попадаешь под шквал критики, делаешь большой объём работы и при этом получаешь небольшую зарплату.

Владимир Зеленский, обращаясь к Артему Шаипову, отметил, что, если он готов работать на 30 тысяч грн на государство, то он готов предложить ему такую работу. В ответ парень ответил, что, если он будет уверен, что его труд поможет проводить изменения в стране, то он готов. Зеленский на это сказал, что трудоустроит парня, после чего спросил, есть ли "еще 10 мощных людей по 30 тысяч специалистов".

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/10/7306687/
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