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Президент Европейского Совета анонсировал новую программу поддержки для Украины

Новая программа поддержки ЕС будет направлена на экономическое развитие восточных регионов Украины

2 марта 2021, 23:59
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Европейского Совета Шарль Мишель пообещал больше поддержки Украине во вторник. Высокопоставленный европейский чиновник сообщил об этом после посещения города Счастье Луганской области вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает AP.

Президент Европейского Совета анонсировал новую программу поддержки для Украины

Шарль Мишель и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

"ЕС оказал существенную поддержку Украине для смягчения последствий конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу поддержки экономического развития и государственных услуг восточных регионах страны", – заявил Шарль Мишель.

По его словам, помощь ЕС будет включать в себя финансирование контрольно-пропускных пунктов вблизи зоны конфликта.

Конфликт на востоке Украины разразился в апреле 2014 года, когда Россия оказала поддержку сепаратистам через несколько недель после аннексии Крымского полуострова. Более 14 000 человек были убиты в ходе боевых действий, которые также опустошили промышленный центр страны.

Попытки договориться о политическом урегулировании в рамках Минских соглашений 2015 года при посредничестве Франции и Германии зашли в тупик.

"К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины по выполнению Минских соглашений, – сказал президент Европейского Совета. – Именно поэтому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия является стороной этого конфликта, а не посредником".

Зеленский поблагодарил Мишеля, отметив, что его визит – это демонстрация того, что Украина не остается одна.

В то же время Мишель во время своего первого визита в Украину призвал правительство страны активизировать усилия по борьбе с коррупцией и проведению судебных реформ.

"Многое еще предстоит сделать в судебной реформе и борьбе с коррупцией, – сказал Мишель. – Граждане Украины заслуживают такой судебной системы, которая уважает справедливость, применяет ее и демонстрирует, что преступления не остаются безнаказанными. Мы будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути к верховенству права и судебной реформе в Украине".

Напомним, США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизироваться оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Реально ли это сделать Украине в нынешних условиях и как скоро? Что для этого нужно? Кто это тормозит? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами. 


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Источник: https://apnews.com/article/europe-ukraine-russia-076f8ef8555cbd5b1581196b9c289798
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