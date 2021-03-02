Президент Европейского Совета анонсировал новую программу поддержки для Украины

Президент Европейского Совета Шарль Мишель пообещал больше поддержки Украине во вторник. Высокопоставленный европейский чиновник сообщил об этом после посещения города Счастье Луганской области вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает AP.



Шарль Мишель и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

"ЕС оказал существенную поддержку Украине для смягчения последствий конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу поддержки экономического развития и государственных услуг восточных регионах страны", – заявил Шарль Мишель.

По его словам, помощь ЕС будет включать в себя финансирование контрольно-пропускных пунктов вблизи зоны конфликта.

Конфликт на востоке Украины разразился в апреле 2014 года, когда Россия оказала поддержку сепаратистам через несколько недель после аннексии Крымского полуострова. Более 14 000 человек были убиты в ходе боевых действий, которые также опустошили промышленный центр страны.

Попытки договориться о политическом урегулировании в рамках Минских соглашений 2015 года при посредничестве Франции и Германии зашли в тупик.

"К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины по выполнению Минских соглашений, – сказал президент Европейского Совета. – Именно поэтому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия является стороной этого конфликта, а не посредником".

Зеленский поблагодарил Мишеля, отметив, что его визит – это демонстрация того, что Украина не остается одна.

В то же время Мишель во время своего первого визита в Украину призвал правительство страны активизировать усилия по борьбе с коррупцией и проведению судебных реформ.

"Многое еще предстоит сделать в судебной реформе и борьбе с коррупцией, – сказал Мишель. – Граждане Украины заслуживают такой судебной системы, которая уважает справедливость, применяет ее и демонстрирует, что преступления не остаются безнаказанными. Мы будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути к верховенству права и судебной реформе в Украине".

Напомним, США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизироваться оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Реально ли это сделать Украине в нынешних условиях и как скоро? Что для этого нужно? Кто это тормозит? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

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