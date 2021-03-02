Президент Европейского Совета анонсировал новую программу поддержки для Украины

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Татьяна Веремеева
Президент Европейского Совета Шарль Мишель пообещал больше
поддержки Украине во вторник. Высокопоставленный европейский чиновник сообщил
об этом после посещения города Счастье Луганской области вместе с президентом
Украины Владимиром Зеленским, передает AP.
Шарль Мишель и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
По его словам, помощь ЕС будет включать в себя финансирование
контрольно-пропускных пунктов вблизи зоны конфликта.
Конфликт на востоке Украины разразился в апреле 2014
года, когда Россия оказала поддержку сепаратистам через несколько недель после
аннексии Крымского полуострова. Более 14 000 человек были убиты в ходе боевых
действий, которые также опустошили промышленный центр страны.
Попытки договориться о политическом урегулировании в
рамках Минских соглашений 2015 года при посредничестве Франции и Германии зашли
в тупик.
Зеленский поблагодарил Мишеля, отметив, что его визит – это
демонстрация того, что Украина не остается одна.
В то же время Мишель во время своего первого визита в
Украину призвал правительство страны активизировать усилия по борьбе с
коррупцией и проведению судебных реформ.
Напомним, США
назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи.
Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных
реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые
усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизироваться
оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Реально ли это
сделать Украине в нынешних условиях и как скоро? Что для этого нужно? Кто это
тормозит? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.
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