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Елизавета Черных
В США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизироваться оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Реально ли это сделать Украине в нынешних условиях и как скоро? Что для этого нужно? Кто это тормозит? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.
Финансовая помощь от США: сможет ли Украина выполнить условия Америки - фото из открытых источников
Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко подчеркивает, что с нужного вектора преобразований, который был заложен в предыдущие годы, Украина уже не свернет. Другое дело – насколько быстро будем продвигаться вперед.
"Это не первый раз, когда мы получаем определенные сигналы от США. После чего всегда идут какие-то приказы в стиле — углубить, расширить, ускорить. Приезжают советники. Какой-то импульс добавляется. И всё же мы невозможно медленно движемся в направлении реформирования в ключевых оборонных реформах. Что обеспечение военных питанием, что система управления войсками. К тому же, в условиях кризиса, когда провален государственный оборонный заказ, когда внутри системы между Минобороны (Таран) и главкомом вооруженных сил (Хомчак) есть острый конфликт — личностный и не только. Как следствие — взаимодействия между структурами Генштаба и Минобороны — в печальном состоянии. Всё это сказывается на темпах реформирования. Которые должны быть намного быстрее", — отмечает Юрий Кочевенко.
По его словам, проблемы также в том, что наш оборонный сектор серьезно устарел, а управляют им люди старой системы, несовременные, не динамичные, непонимающие современных вызовов.
"Желание что-то улучшить, изменить почти постоянно натыкается на чьи-то политические и бизнес-интересы. Это мы проходили при предыдущем президенте, это продолжается и сейчас, — подчеркивает эксперт. — Нужны более современные методы управления и более современные люди на ответственных постах. По другому дать толчок реальным, сложным даже непопулярным, но необходимым реформам – крайне сложно".
Юрий Кочевенко уверен – чтобы улучшить ситуацию, необходимы:
1. Кадровые решения. Чтобы на соответствующие посты пришли люди, которые могут делать глубинное реформирование ВСУ и оборонного сектора.
2. Четкий план реализации реформ с ясными сроками.
3. Понимание войны будущего, где огромное значение будут иметь кибер-силы, информационные возможности, беспилотные аппараты и так далее.
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