Финансовая помощь от США: сможет ли Украина выполнить условия Америки

В США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах. В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизироваться оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Реально ли это сделать Украине в нынешних условиях и как скоро? Что для этого нужно? Кто это тормозит? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.

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Украина невозможно медленно двигается в направлении оборонных реформ

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко подчеркивает, что с нужного вектора преобразований, который был заложен в предыдущие годы, Украина уже не свернет. Другое дело – насколько быстро будем продвигаться вперед.

"Это не первый раз, когда мы получаем определенные сигналы от США. После чего всегда идут какие-то приказы в стиле — углубить, расширить, ускорить. Приезжают советники. Какой-то импульс добавляется. И всё же мы невозможно медленно движемся в направлении реформирования в ключевых оборонных реформах. Что обеспечение военных питанием, что система управления войсками. К тому же, в условиях кризиса, когда провален государственный оборонный заказ, когда внутри системы между Минобороны (Таран) и главкомом вооруженных сил (Хомчак) есть острый конфликт — личностный и не только. Как следствие — взаимодействия между структурами Генштаба и Минобороны — в печальном состоянии. Всё это сказывается на темпах реформирования. Которые должны быть намного быстрее", — отмечает Юрий Кочевенко.

По его словам, проблемы также в том, что наш оборонный сектор серьезно устарел, а управляют им люди старой системы, несовременные, не динамичные, непонимающие современных вызовов.

"Желание что-то улучшить, изменить почти постоянно натыкается на чьи-то политические и бизнес-интересы. Это мы проходили при предыдущем президенте, это продолжается и сейчас, — подчеркивает эксперт. — Нужны более современные методы управления и более современные люди на ответственных постах. По другому дать толчок реальным, сложным даже непопулярным, но необходимым реформам – крайне сложно".

Юрий Кочевенко уверен – чтобы улучшить ситуацию, необходимы:

1. Кадровые решения. Чтобы на соответствующие посты пришли люди, которые могут делать глубинное реформирование ВСУ и оборонного сектора.

2. Четкий план реализации реформ с ясными сроками.

3. Понимание войны будущего, где огромное значение будут иметь кибер-силы, информационные возможности, беспилотные аппараты и так далее.

Власть и общество должны бороться за помощь от стратегических партнеров — США

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен, что для воюющей страны, каковой сейчас является Украина, любая помощь, особенно от наших стратегических партнеров – США — ценна. И бороться за нее, добиваться соответствия критериям, под которые эта помощь выдается, должны и власть, и общество. "Выполнение указанных США условий зависит не только от военнослужащих, — подчеркивает Влад Волошин. — Нужно принять соответствующую законодательную базу, чтобы разделить функции и полномочия Генштаба и Минобороны. Сейчас это зависит от наших парламентариев. Соответствующие законопроекты есть, но дорабатываются. Принять их нужно, чтобы усилить гражданский контроль над армией". Также эксперт подчеркивает важность реформирования Укроборонпрома. "Насколько качественно будет проходить всё – пока вопрос. Буду осторожным оптимистом, надеясь, что сектор управления оборонным предприятием будет успешно реформирован. Ряд политических сил в стране будет противиться всем преобразовательным процессам, в том числе в ВСУ, в Укроборонпроме, — уверен Влад Волошин. — Тем важнее, чтобы здравые силы не поддались давлению и провокациям".

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