Президент Армении идет с должности: политик объяснил причину своего поступка

Глава Армении Армен Саркисян проинформировал соотечественников о принятом им решении подать в отставку. Об этом сообщается в заявлении политика, обнародованном на президентском сайте.

Армян Саркисян (фото из открытых источников)

Как отметил армянский глава, такой шаг связан с тем, что у него нет инструментов, чтобы повлиять "на внутреннюю и внешнюю политику в период нынешнего национального кризиса".

По словам президента Армении, здесь сложилась непростая ситуация, когда высшее должностное лицо страны должно стать гарантом государственности, не обладая реальными инструментами влияния на власть.

Саркисян жалуется, что, как президент, не имеет гарантий влияния на вопрос объявления войны или заключения мира, не может налагать вето на законопроекты, нецелесообразные для страны и ее граждан.

Он утверждает, что в стране действуют две политические группы и он стал для них целью.

Президент Армении резюмировал, что в сложное для этой страны время должно объединять армян национальное единство. Президентская параллель власти не должна быть целью сплетен и теории заговора, потому что это отвлекает общественность от важных проблем. Всем в это время требуются хорошо продуманные и осмысленные действия. Иначе армянская нация не сможет добиться высокой цели своей миссии и окажется на обочине исторических событий. Поэтому сейчас никто не вправе делать ошибки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Армения обвиняет Азербайджан в эскалации конфликта. МИД Армении утверждает, что азербайджанская сторона до сих пор не отвела свои войска от границы. Ведомство сделало такое заявление в связи с очередной перестрелкой на армяно-азербайджанской границе, во время которой скончался солдат вооруженных сил Армении.

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