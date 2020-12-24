Прессинг США или безопасность: зачем МИД Украины хочет снимать оборудование Huawei

В информационных агентствах распространилась информация, что МИД Украины решило демонтировать оборудование китайской компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях. С чем связано данное решение – и окончательное ли оно? Могла ли Украина вести себя как-то иначе, учитывая определенный прессинг со стороны США? В ситуации вместе с экспертами разбиралось издание "Комментарии".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Информацию о том, что заместитель госсекретаря США Кит Крач заявил, будто МИД Украины решило демонтировать всё оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях, распространило издание Укринформ.

По его данным, Кит Крач сообщил по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Приводилась и цитата американского дипломата: "Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений".

Сообщалось и о том, что Украина выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе "Чистая сеть", участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

На сайте МИД по этому поводу "дежурно" отмечалось, что Украина и США являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают в политической, экономической и военной сферах. А также в сфере киберзащиты и кибербезопасности. И далее весьма корректно упоминалось, что американская помощь "может предусматривать, в частности, и замену устаревшего оборудования новыми образцами". Еще одна цитата: "Перспектива замены и перечень компьютерного оборудования, которое будет подлежать замене, определяется учитывая имеющиеся финансовые ресурсы и по результатам двусторонних консультаций".

То есть – ни о каком полном демонтаже оборудования речи как бы не идет… А если и идет – то гипотетически.

На запрос издания "Комментарии" представители Huawei Украина отметили, что за 20 лет деятельности в Украине и более 30 лет — в более чем 170 странах и регионах по всему миру – они не зафиксировали никаких серьезных инцидентов, связанных с угрозой безопасности.

"Huawei помогает, а не угрожает украинской отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Компания никогда не создавала угрозу кибербезопасности Украины, и этого не произойдет и в дальнейшем", — подчеркивалось в официальном заявлении. Также отмечается, что государственным органам, операторам и поставщикам необходимо сотрудничать, чтобы в будущем преодолеть вызовы цифрового мира, опираясь на стандарты и процедуры верификации, такие как NESAS.

"Создание открытых, честных и равных условий бизнес-среды — важный показатель благоприятного инвестиционного климата в стране. Это приносит пользу людям и государству в целом", — резюмируют в Huawei.

"В этом контексте можно вспомнить ситуацию с Мотор Сич"

Эксперт Украинского института политики, магистр государственного управления Владимир Воля акцентирует, что решение по оборудованию Huawei, похоже, действительно не окончательное. И явно принято с оглядкой на стратегические партнерские отношения с США.

"Нынешняя власть, нынешний МИД, вроде бы, и хотят соблюсти паритет. Но вынуждены были (и пока вынуждены) под нажимом администрации Трампа выполнять не корректные действия с точки зрения развития украино-китайских отношений. Думаю, пока Трамп у власти, с этим давлением приходится считаться. В ущерб отношениям с Китаем. В этом контексте можно вспомнить ситуацию с Мотор Сич", — отмечает эксперт.

Напомним, что недавно китайская компания Skyrizon, один из инвесторов ПАО "Мотор Сич", обратилась в международный арбитраж против государства Украина. Речь идет о взыскании ущерба в 3,5 млрд. долларов.

Суть в том, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) блокирует покупку китайцами "Мотор Сич". В деле явно видна политическая подоплека, а именно – американский след. Ведь при Трампе именно Китай считался главным соперником США. И любые его действия в Украине пресекались, в том числе неявными окриками из-за океана…

"И ситуация с "Мотор Сич", и ситуация с Huawei оставляет неприятный осадок, — продолжает Владимир Воля. — Не думаю, что такие шаги способны в целом уничтожить перспективы более тесных экономических взаимоотношений между Украиной и Китаем. Но вредят они им – безусловно. В то же время, нужно понимать, что любое иностранное оборудование, которое имеет потенциал для сбора информации, является фактором риска для любого суверенного государства. И украинскому руководству придется думать на тем, как обеспечить конфиденциальность разговоров правительственных чиновников. Но в существующем политическом контексте Украина вынуждена уступать давлению США. Не исключаю, что после смены президента (а инаугурация Байдена, напомню, состоится в январе), США может пересмотреть свою политику по Китаю. Соответственно, будет пересмотрена и позиция украинского руководства. Возможно, правительственные учреждение не будут оборудованы техническими изделиями от Huawei, а более широкое использование данной техники станет предметом обсуждения. Честную конкуренцию (оптимальное соотношение цена-качество) никто не отменял".

"Существует два подхода в оценке такого рода событий"

Экономический эксперт, генеральный директор в UFC Capital и Arsenal Capital Александр Гаврутенко считает, что существует два подхода в оценке такого рода событий.

"Первый – в стиле пророссийской пропаганды о колониальном статусе Украины и полной нашей зависимости от Запада, — отмечает он. — С акцентом на внешнем управлении и тотальной диктовке госдепа США во всех сферах госуправления в своих интересах".

Ко второму подходу, по мнению Александра Гаврутенко, редко кто прибегает из-за мелочности проблемы и отсутствия в нем политического резонанса. Речь, по словам эксперта, о том, чтобы всесторонне изучить техническую сторону вопроса, экономическую целесообразность, взвесить все риски в вопросах кибербезопасности и пр.

"И тогда, — продолжает Александр Гаврутенко, — с огромной степенью вероятности окажется, что это решение нашего МИД — более чем рациональное и полностью отвечает интересам украинского государства".

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, какими могут быть отношения США и Украины при Байдене.

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