США обвинили Huawei в шпионаже - Украина в знак солидарности снимает все оборудование производителя

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Дмитрий Симоненко
Вашингтон обвинил Huawei в работе на китайские спецслужбы. Из-за этого МИД Украины теперь снимает все оборудование производителя.
Как заявил представитель Госдепа Соединенных штатов Кит Крач, такая инициатива уже согласована с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Причем по его словам, так поступят и правительства других стран.
Согласие выполнить просьбу Вашингтона в Госдепе объяснили приверженностью Украины принципам информационной безопасности. Представитель США напомнил, что ранее Киев отказался от китайского производителя в рамках проекта "Умные город", отдав предпочтение американской компании.
Последние годы между США и Китаем идут торговые войны, что затронуло и рынки сбыта. К примеру, год назад Вашингтон выступил резко против продажи Украиной Китаю акций предприятия "Мотор Сич", фактически заблокировав сделку.
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