США обвинили Huawei в шпионаже - Украина в знак солидарности снимает все оборудование производителя

Вашингтон обвинил Huawei в работе на китайские спецслужбы. Из-за этого МИД Украины теперь снимает все оборудование производителя.

Как заявил представитель Госдепа Соединенных штатов Кит Крач, такая инициатива уже согласована с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Причем по его словам, так поступят и правительства других стран.

Согласие выполнить просьбу Вашингтона в Госдепе объяснили приверженностью Украины принципам информационной безопасности. Представитель США напомнил, что ранее Киев отказался от китайского производителя в рамках проекта "Умные город", отдав предпочтение американской компании.



Последние годы между США и Китаем идут торговые войны, что затронуло и рынки сбыта. К примеру, год назад Вашингтон выступил резко против продажи Украиной Китаю акций предприятия "Мотор Сич", фактически заблокировав сделку.



Ранее "Комментарии" писали о том, что в Британии пытаются изобрести так называемый "Паспорт свободы". Этот электронный "документ" позволит британцам, которые не инфицированы коронавирусной болезнью, посещать места сосредоточения людей, такие как кафе, пабы и рестораны, учебные заведения и бизнес-центры. По информации представителей СМИ, правительство страны уже заключило соглашение с двумя IT-корпорациями для создания программы.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Шмыгаль рассказал о крупнейших достижениях правительства под его председательством. По его словам, восемь месяцев небольшое время для того, чтобы подвести итоги. Но он обратил внимание, что его правительство закончило реформу децентрализации путем проведения местных выборов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!