Представители Турции подали в суд на Биньямина Нетаньяху

Турецкие адвокаты подали иск в Международный уголовный суд через министерство юстиции Турции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Адвокаты обвиняют его в геноциде и военных преступлениях.

Биньямин Нетаньяху

Иск состоит из 23 страниц, сообщил один из адвокатов, Метин Кюлюнк в соцсети X.



Сегодня Армия обороны Израиля заявила о взятии под контроль административных зданий в городе Газа. По ее данным, бойцы ЦАХАЛа заняли городской парламент и правительство, штаб-квартиру полиции, резиденцию губернатора, а также другие объекты, которые использовал ХАМАС в военных целях.

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает общение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В тот же день Турция отозвала из Израиля своего посла. До этого МИД Израиля отозвал из Турции всех израильских дипломатических представителей после резких антиизраильских высказываний турецкого президента 28 октября на митинге в поддержку сектора Газа.

Напомним, что согласно данным Минздрава сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, в результате авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газа погибло свыше 10 тысяч палестинцев, половина из которых дети. Проверить эти данные нет возможности.

В свою очередь, Израиль подчеркивает, что операция "Железные мечи", во время которой наносятся удары по Газе, является ответом на атаку ХАМАС 7 октября на еврейское государство. Во время этой атаки хамасовцы жестоко убили 1400 преимущественно мирных израильтян. Многие из них были подвергнуты жестоким пыткам. Также 240 евреев были взяты в заложники и уведены в Газу.

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