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Ермак назвал две главные цели Зеленского

Андрей Ермак во время визита в США назвал основные цели президента Украины Владимира Зеленского

сегодня, 17:07
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что у Владимира Зеленского две основные цели, а именно победить в войне против России и одержать победу против коррупции в Украине. Об этом Андрей Ермак заявил, отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox News.

Ермак назвал две главные цели Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак совершил визит в США, где в Вашингтоне встретился с высшими американскими чиновниками. С ними представитель Зеленского обсудил вопрос о помощи Украине в войне с Россией. 


Ведущий Fox News во время интервью спросил о реакции Ермака по поводу критики некоторых американских чиновников, которые говорят о высоком уровне коррупции в Украине.

"У президента Зеленского есть две цели: победить в войне против россиян и в (войне) против коррупции", — ответил Ермак.

Также у Андрея Ермака спросили, почему Соединенные Штаты и дальше должны поддерживать Украину в войне против России.

"Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке – те же враги, Россия и Иран", — ответил руководитель ОП.

Андрей Ермак рассказал, что благодаря помощи США и других украинских партеров ВСУ смогли вернуть под свой контроль 50% территорий, захваченных армией РФ после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"Мы имеем одни ценности, мы действительно боремся за свободу, демократию, мы предотвращаем настоящие риски новой большой войны не только в Европе, но и во всем мире. Ведь если Украина не остановит Путина, кто станет следующим?", — подытожил Андрей Ермак.

Ранее портал "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали о решающем моменте в войне.

Также "Комментарии" писали о бывшем советнике руководителя ОП Алексее Арестовиче, сделавшем мрачный прогноз относительно войны в Украине.



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Источник: https://www.foxnews.com/video/6341076485112
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