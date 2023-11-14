Ермак назвал две главные цели Зеленского

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что у Владимира Зеленского две основные цели, а именно победить в войне против России и одержать победу против коррупции в Украине. Об этом Андрей Ермак заявил, отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox News.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Андрей Ермак совершил визит в США, где в Вашингтоне встретился с высшими американскими чиновниками. С ними представитель Зеленского обсудил вопрос о помощи Украине в войне с Россией.
Ведущий Fox News во время интервью спросил о реакции Ермака по поводу критики некоторых американских чиновников, которые говорят о высоком уровне коррупции в Украине.
Также у Андрея Ермака спросили, почему Соединенные Штаты и дальше должны поддерживать Украину в войне против России.
Андрей Ермак рассказал, что благодаря помощи США и других украинских партеров ВСУ смогли вернуть под свой контроль 50% территорий, захваченных армией РФ после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Ранее портал "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали о решающем моменте в войне.
Также "Комментарии" писали о бывшем советнике руководителя ОП Алексее Арестовиче, сделавшем мрачный прогноз относительно войны в Украине.
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