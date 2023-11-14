Ермак назвал две главные цели Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что у Владимира Зеленского две основные цели, а именно победить в войне против России и одержать победу против коррупции в Украине. Об этом Андрей Ермак заявил, отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox News.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак совершил визит в США, где в Вашингтоне встретился с высшими американскими чиновниками. С ними представитель Зеленского обсудил вопрос о помощи Украине в войне с Россией.

Ведущий Fox News во время интервью спросил о реакции Ермака по поводу критики некоторых американских чиновников, которые говорят о высоком уровне коррупции в Украине.



"У президента Зеленского есть две цели: победить в войне против россиян и в (войне) против коррупции", — ответил Ермак.

Также у Андрея Ермака спросили, почему Соединенные Штаты и дальше должны поддерживать Украину в войне против России.

"Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке – те же враги, Россия и Иран", — ответил руководитель ОП.

Андрей Ермак рассказал, что благодаря помощи США и других украинских партеров ВСУ смогли вернуть под свой контроль 50% территорий, захваченных армией РФ после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"Мы имеем одни ценности, мы действительно боремся за свободу, демократию, мы предотвращаем настоящие риски новой большой войны не только в Европе, но и во всем мире. Ведь если Украина не остановит Путина, кто станет следующим?", — подытожил Андрей Ермак.

Ранее портал "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали о решающем моменте в войне.

Также "Комментарии" писали о бывшем советнике руководителя ОП Алексее Арестовиче, сделавшем мрачный прогноз относительно войны в Украине.