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Главная Новости Политика внешняя политика Представитель ЕС рассказал, для чего Россия с Китаем объединяют силы
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Представитель ЕС рассказал, для чего Россия с Китаем объединяют силы

Москва и Пекин пользуются похожим языком, когда речь заходит о западных странах

сегодня, 08:19
Автор:

Елизавета Черных

Китай и Российская Федерация объединяют свои силы для того, чтобы противостоять Западу. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на DW. 

Представитель ЕС рассказал, для чего Россия с Китаем объединяют силы

Представитель ЕС рассказал, для чего Россия с Китаем объединяют силы - фото из открытых источников

По словам Борреля, сближение этих двух стран прежде всего основывается на непринятии демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны считают "вмешательством" в свои внутренние дела, Боррель считает, что Москва и Пекин пользуются похожим языком, когда речь заходит о западных странах. 

Представитель ЕС считает, что Китай и Россия намереваются стать более экономически независимыми от Запада. Однако, по его словам, КНР в этом вопросе имеет бесспорное преимущество перед РФ, поскольку Россия никогда не выступала в качестве крупного экономического соперника или торгового партнера западных стран. 

Напомним, что Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Китая Ван Йи подписали в Тегеране соглашение "О политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве. Эксперты считают, что Иран является крайне важным для реализации китайских логистических и инфраструктурных проектов, связывающих Южную и Восточную Азию со Средиземным морем через Суэцкий канал, Красное море, Южный Кавказ и Турцию. Это имеет огромное значение для выполнения своих задач в выстраивании транспортных коридоров "Нового Шёлкового пути". По словам специалистов, мы являемся свидетелями становления мировой антиамериканской оси Пекин-Тегеран-Москва. Эта ось будет враждебной для США. Она будет прямо подрывать внешнеполитические усилия Штатов и будет меньше зависеть от глобального центра мировой политики, чем это было в период последних трех десятилетий после победы США в Холодной войне с Советским Союзом. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-kitay-obedinyayut-usiliya-protivostoyaniya-1617075623.html
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