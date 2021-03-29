Сотрудничество Китая с Ираном: чем сближение стран может обернуться для США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Китая Ван Йи подписали в Тегеране соглашение "О политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Что это значит в геополитическом смысле? Как может (и может ли) помешать этому союзу США? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Сотрудничество Китая с Ираном: чем сближение стран обернется для США - фото из открытых источников

"США стремятся ограничить и сдержать экспансию Китая, однако у администрации Байдена не так много возможностей это сделать"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что в геополитическом смысле подписание такого документа значит, что Китай укрепляет своё стратегическое партнёрство с Ираном в рамках своей геостратегии "Одного Пояса, Одного Пути".

"Иран является крайне важным для реализации китайских логистических и инфраструктурных проектов, связывающих Южную и Восточную Азию с Средиземным морем через Суэцкий канал, Красное море, Южный Кавказ и Турцию. Это имеет огромное значение для выполнения своих задач в выстраивании транспортных коридоров "Нового Шёлкового пути", сухопутная часть которого проходит через территорию Ирана, а морская часть — через Аравийское и Красное моря, а также Суэцкий канал и далее в Европу", — поясняет Илия Куса.

Он отмечает, что США стремятся ограничить и сдержать экспансию Китая. Однако у администрации Байдена не так много возможностей это сделать.

"Санкционное давление на Иран вряд ли приведет к отказу сотрудничать с КНР. Более того, именно санкции 2018-2021 гг. привели к усилению влияния и позиций КНР на иранском рынке, из которого ушли европейские компании. К тому же, агрессивное сдерживание Китая в Иране противоречит намерению администрации Байдена нормализовать отношения с Тегераном и выйти с ним на стратегический диалог. Так что, вряд ли у США получится помешать иранско-китайскому сближению", — резюмирует Илия Куса.

"Мы являемся свидетелями становления мировой антиамериканской оси Пекин-Тегеран-Москва"

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что в геополитическом смысле договор Китая и Ирана — это прямой вызов США.

"Сорвать его США не может, так как они сами находятся в состоянии противостояния с Китаем за мировое лидерство, — поясняет эксперт. — По сути, сейчас ситуация похожа на "холодную войну", когда поссорившееся с СССР или США правительство могло просто уйти под крыло другой сверхдержавы, выстраивая с ней альтернативную систему взаимоотношений, независимую от единого центра мировой политики в Вашингтоне или Москве".

По мнению Дениса Москалика, мы являемся свидетелями становления мировой антиамериканской оси Пекин-Тегеран-Москва.

"Эта ось будет враждебной для США. Она будет прямо подрывать внешнеполитические усилия Штатов, и будет меньше зависеть от глобального центра мировой политики, чем это было в период последних трех десятилетий, после победы США в Холодной войне с Советским Союзом", — прогнозирует эксперт.

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