Предложение саммита ЕС-РФ: поиск компромисса или заигрывание с Путиным

В Германии не утихают разговоры о вероятности проведения саммита стран Евросоюза с Россией. По мнению все еще действующего канцлера Германии Ангелы Меркель, это может помочь в поиске форматов и условий, чтобы продолжать строить диалог с официальной Москвой. "Комментарии" попросили экспертов оценить такую инициативность.



Меркель продолжает настаивать на саммите ЕС-РФ. Фото: Regnum

Специалисты рассказали, что думают о нынешней позиции Германии, которую, ко всему прочему, поддерживают французские и австрийские политики. Также журналисты поинтересовались, каких последствий от подобных настроений в ЕС стоит ждать Украине.

Германия ставит интересы своих компаний выше, чем помощь Украине

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что на нынешнем этапе Запад работает с Россией "кнутом и пряником", или, как сказал генсек НАТО Столтенберг — "сдерживание и диалог".

"С одной стороны, Великобритания и США призывают к более жесткой линии поведения и продлению санкций. Такая же позиция у стран Балтии, Польши и некоторых других стран Восточной Европы. В то же время, в странах "старой Европы" всё более склоняются к возобновлению экономических отношений с Россией, — подчеркивает эксперт. — В первую очередь это в интересах Германии, для которой Россия — объемный рынок для экспорта и основной поставщик газа. Экономические интересы немецких компаний в данном случае более важны, чем призывы отстаивать ценности и оказывать военную помощь Украине".

Игорь Попов напоминает, что российские требования запустить "Северный поток-2" и закрыть перед Украиной двери НАТО были услышаны.

"Следующие требования РФ — саботаж "Минской платформы" и прямой диалог с ОРДЛО. В составе Нормандского формата предложения России будут учитываться, каким бы ни был "план Б". В целом, можно в среднесрочной перспективе ожидать заморозки конфликта, постепенного восстановления диалога ЕС и РФ, — прогнозирует эксперт. — Для Украины заморозка по приднестровскому варианту будет лучшим из худших вариантов, остальные несут ещё больше рисков и издержек. Такую ситуацию довольно трудно разморозить, в отличие от ситуации в Нагорном Карабахе, которая много лет только и ждала обострения".

"Меркель всегда тяготела к Москве"

По словам политолога, эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, ФРГ и Франция всегда были последовательными союзниками РФ, как минимум, при каденции Путина. То есть, последние 20 лет.

"Именно Германия и Франция выступили против предоставления Украине ПДЧ в НАТО. Они же были лоббистами Минских соглашений, которые, по факту, означают федерализацию Украины. Та же ФРГ является открытым лоббистом интересов РФ в Европе и мире, — подчеркивает специалист. — Сейчас позиция Меркель связана с тем, что она всегда тяготела к Москве, в том числе идеологически. Достаточно вспомнить, что в свое время, когда жила и работала в ГДР, Меркель возглавляла определенные органы пропаганды коммунизма".

Еще одним важным моментом Николай Мельник называет то, что Меркель уже не рассчитывает на следующую канцлерскую каденцию. Именно поэтому она может позволить себе "закрыть все гештальты, которые имеет перед РФ и российскими спецслужбами".

С одной стороны, продолжает эксперт, Меркель, вероятно, предполагает, что, усадив ЕС и РФ за стол переговоров, она принесет в Европу мир. С другой — это может быть прагматичный расчет нынешней германской власти.

"И состоит он в том, что если РФ и ЕС сядут за стол переговоров, это ускорит запуск "Северного потока-2" и увеличит товарооборот между Россией и Германией, — поясняет Мельник. — Так что позиция Меркель — последовательна, она ее никогда не меняла. А сейчас возможности для диалога между ЕС и РФ велики, ведь даже новый президент США Байден к этом готов. Он хочет возобновить трансатлантическую торговлю. И ради этого согласен закрывать глаза на то, что РФ достраивает "Северный поток-2", продолжает убивать украинцев, становится преступников международного масштаба, с которым никто ничего не может сделать".

Подытоживая, эксперт говорит, что позиция Германии является прагматичной и прогнозируемой, т.к. РФ для нее — важный торговый партнер.

"Именно СП-2 позволит усилить не только экономические, но и геополитические позиции ФРГ. К тому же, США не против. А Украине не остается ничего, кроме как наблюдать за происходящим. Потому что, к сожалению, мы с 2014 года не набрали достаточно сил, чтобы диктовать свои условия Европе, Америке, миру", — подчеркивает Николай Мельник.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое важное заявление насчет транзита газа через Украину не так давно делала Ангела Меркель. Все подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о результатах последнего саммита лидеров стран Большой семерки. В каком ракурсе мировые политики упоминали Украину, читайте в нашей публикации.

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