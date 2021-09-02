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Права ЛГБТКИ+ под надежной защитой: Зеленский дал обещание Байдену

Украина будет бороться за укрепление прав человека и с проявлениями расизма, ксенофобии, а также дискриминации сообщества ЛГБТКИ+

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей

Украина будет вести борьбу за укрепление прав человека, а также с проявлениями расизма, ксенофобии, дискриминации сообщества ЛГБТКИ+. Как передает издание "Комментарии", об этом идет речь в совместном заявлении Украина и США по итогам встречи в Белом Доме Зеленского и Байдена, сообщает официальный ресурс Офиса президента.

Права ЛГБТКИ+ под надежной защитой: Зеленский дал обещание Байдену

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента Украины

В итоговом коммюнике тема защиты прав человека вынесена в отдельный параграф. Так говорится, что, имея поддержку США Киев будет и дальше отстаивать права человека и сразу же пресекать малейшие проявления расизма, ксенофобии и останавливать притеснение людей, которые отстаивают права сообщества ЛГБТКИ+.

Еще в итоговом заявлении говорится, что Украина обязуется значительно повысить ответственность за насилие против человека, независимо от его положения в обществе, статуса.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден поддержал Украину в вопросе "Северного потока-2", заявив, что этот проект несет угрозу безопасности не только Украины, но и Европейскому Союзу. В то же время в Вашингтоне гарантировали Киеву, что в случае, если проект приведет к серьезным проблемам в Украине, то США введут санкции против тех сторон, которые первыми нарушат договорённости.

Также читайте на "Комментариях" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выдающимся документ, который удалось обнародовать по итогам встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом Доме. Также главный дипломат Украины считает, что от саммита в Вашингтоне одинаково выиграла, как украинская, так и американская сторона.


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Источник: https://www.president.gov.ua/ru
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Обсуждения

пэтя

сегодня, 13:44

и байдан туда же - в сексменьшинства-пидары-лесбухи?! супер! секс в овальном кабинете с моникой левински (помните такое?) - детская забава !

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