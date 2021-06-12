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Пойдет ли Зеленский на встречу с представителями «Л-ДНР» ради диалога с Путиным — МИД

Прямого диалога с представителями ОРДЛО президент Украины вести не будет

12 июня 2021, 22:01
Автор:

Вечканова Елена

В последнее время увеличилось количество разговоров о вероятной личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Такой вероятности не исключают в правительстве. Однако, по словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, на уступки вроде прямого контакта с боевиками ОРДЛО официальный Киев не пойдет, сообщает "Украина 24".

Пойдет ли Зеленский на встречу с представителями «Л-ДНР» ради диалога с Путиным — МИД

Зеленский не пойдет на диалог с ОРДЛО ради встречи с Путиным. Фото: AP Photo / Ian Langsdon

Кулеба утверждает, что Путин вполне способен требовать, чтобы перед их встречей Зеленский лично переговорил с главарями боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Впрочем, Украина на такие компромиссы не согласна.

Самой главной причиной Дмитрий Кулеба считает то, что вести любые диалоги о мире в украинском государстве нужно вести с конкретной стороной конфликта — которой является РФ, а не с "неизвестно кем". Именно таким эпитетом министр иностранных дел "наградил" пророссийских оккупантов Донбасса.

Единственное, на что в ОРДЛО могут рассчитывать, по мнению Кулебы, — это пребывание в Трехсторонней контактной группе, где они и так есть, имя статус приглашенных лиц.

Конкретных прогнозов насчет встречи Зеленского и Путина Дмитрий Кулеба не дает. Чиновник говорит, что сейчас украинская сторона пытается наладить некоторые контакты, которые бы могли помочь организовать подобный саммит, а также определить круг вероятно обсуждаемых вопросов. При этом речь пока не идет даже о предполагаемом месте возможной встречи.

Министр уверен, что на организацию встречи украинского и российского президентов будет потрачено очень много сил. При этом Кулеба считает, что она таки может состояться: если Украина увидит возможность действительно добиться урегулирования войны на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что американский президент Джозеф Байден вел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Какие вопросы касательно Украины звучали между политиками, узнавайте в нашем материале.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/10695-radi-vstrechi-s-putinym-ministr-skazal-poydet-li-zelenskiy-na-peregovory-s-ordlo
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