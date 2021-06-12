Пойдет ли Зеленский на встречу с представителями «Л-ДНР» ради диалога с Путиным — МИД

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Вечканова Елена
В последнее время
увеличилось количество разговоров о вероятной личной встрече президента Украины
Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Такой вероятности не исключают
в правительстве. Однако, по словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, на
уступки вроде прямого контакта с боевиками ОРДЛО официальный Киев не пойдет,
сообщает "Украина 24".
Зеленский не пойдет на диалог с ОРДЛО ради встречи с Путиным. Фото: AP Photo / Ian Langsdon
Кулеба утверждает,
что Путин вполне способен требовать, чтобы перед их встречей Зеленский лично переговорил
с главарями боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Впрочем, Украина на такие
компромиссы не согласна.
Самой главной
причиной Дмитрий Кулеба считает то, что вести любые диалоги о мире в украинском
государстве нужно вести с конкретной стороной конфликта — которой является РФ,
а не с "неизвестно кем". Именно таким эпитетом министр иностранных дел "наградил"
пророссийских оккупантов Донбасса.
Единственное, на
что в ОРДЛО могут рассчитывать, по мнению Кулебы, — это пребывание в
Трехсторонней контактной группе, где они и так есть, имя статус приглашенных
лиц.
Конкретных прогнозов
насчет встречи Зеленского и Путина Дмитрий Кулеба не дает. Чиновник говорит,
что сейчас украинская сторона пытается наладить некоторые контакты, которые бы
могли помочь организовать подобный саммит, а также определить круг вероятно
обсуждаемых вопросов. При этом речь пока не идет даже о предполагаемом месте
возможной встречи.
Министр уверен,
что на организацию встречи украинского и российского президентов будет потрачено
очень много сил. При этом Кулеба считает, что она таки может состояться: если
Украина увидит возможность действительно добиться урегулирования войны на
оккупированном Донбассе.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что американский президент Джозеф Байден вел переговоры с канцлером
Германии Ангелой Меркель. Какие вопросы касательно Украины звучали между
политиками, узнавайте в нашем материале.
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