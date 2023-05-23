Появление мирных планов для Украины: в МИД объяснили в чем опасность

Украина сегодня нуждается в поддержке одной мирной инициативой, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре 2022 года. А продуцирование новых мирных планов точно не приближает мир в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом на пресс-конференции по итогам визита в Марокко заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Глава МИД Украины рассказал, что он вместе со своим марокканским коллегой Нассером Буритой обговорил "разнообразные предложения, появляющиеся как грибы после дождя, о том, как восстановить мир в Украине".

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"Я согласен со своим коллегой, что бесконтрольное распространение предложений приводит к тому, что таких предложений становится слишком много", – заявил главный украинский дипломат.

По его словам, именно поэтому Киев просит все дружественные страны объединиться вокруг одной "формулы мира". Всего в этой формуле 10 пунктов. Эти пункты касаются безопасности, ядерных, гуманитарных, социальных и экологических факторов войны. Отдельно в "формуле мира", которую предложил президент Зеленский, прописаны вопросы восстановления разрушенной территории Украины.

Отметим, Дмитрий Кулеба снова отправился в африканское турне. Министр рассказал, почему это важно для установления мира в Украине.

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