Появился полный текст соглашения по ископаемым с США: выиграла или проиграла Украина

В среду, 26 февраля, завершились переговоры по так называемому "Соглашению о ресурсах Украины", которое должны подписать на этой неделе представители Украины и США. Полный текст документа опубликовало издание "Европейская правда", передает портал "Комментарии". В издании отметили, что украинской переговорной команде удалось полностью изменить тональность документа по сравнению с предыдущими жесткими предложениями США.

Трампу и Зеленскому уже есть, что подписывать: СМИ говорят, документ готов. Коллаж: Комментарии

Главное юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном соглашении, которое будет регулировать деятельность так называемого "Инвестиционного фонда восстановления" – двусторонней структуры, которую должны создать Украина и США.

Документ удалось сформулировать в виде, не требующем ратификации в ВР.

Ключевые тезисы:

США и Украина формируют совместный фонд для финансирования восстановления Украины. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями двух стран.

Украина будет вносить 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы, инфраструктура).

США со своей стороны также будут делать соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины.

Фонд будет зарабатывать от будущей монетизации всех природно-ресурсных активов, имеющихся в госсобственности Украины.

Никакая доля Фонда не может быть продана или передана без согласия сторон.

Фонд должен быть ратифицирован Парламентом Украины. Рабочие группы США и Украины незамедлительно начнут разработку окончательного текста Соглашения о Фонде.

Как писал портал "Комментарии", премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Соединенные Штаты и Украина фактически согласовали окончательный вариант документа, получившего название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины".

Шмигаль в эфире национального телемарафона рассказал, что основным условием подписания соглашения о полезных ископаемых из США будут пункты о гарантиях безопасности. "Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины. Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности", — сказал Шмигаль. Премьер-министр рассказал, что американская и украинская команды разработали фактически окончательный вариант документа.

"Комментарии" отмечали, что по данным New York Times, в проект нового соглашения по ресурсам, которое Зеленский отказался подписать уже 22 февраля, включили еще и доходы от оккупированных Россией территорий. По данным СМИ, в случае возвращения этих территорий Украиной доля поступлений в фонд этих земель составит 66%. Условия документа предусматривают, что Украина должна вносить взносы в фонд до момента, пока он не достигнет $500 млрд. В то же время, как пишут журналисты, США планируют реинвестировать часть доходов в восстановление Украины, в частности, в недра и инфраструктуру. Однако никакие обязательства Штатов в документе снова не прописаны. Хотя Украина не завершила соглашение 22 февраля, его согласие на условия означало бы капитуляцию перед американскими требованиями после недели интенсивного давления со стороны президента Трампа.

Отмечается также, что министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что в рамках соглашения доходы от природных ресурсов Украины, а также инфраструктурных активов будут направлены в специальный фонд для долгосрочного восстановления и развития. США получат экономические и управленческие права в этом фонде, что, по словам Бессента, обеспечит прозрачность и подотчетность. Однако он подчеркнул, что США якобы "не будут владеть физическими активами Украины и не увеличат ее долговую нагрузку".

"Комментарии" писали, что Украина отвергла настойчивые предложения США создать фонд на сумму 500 млрд долларов для этой сделки. Фонд должен был компенсировать помощь, предоставленную США Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона утверждает, что реальная сумма поддержки гораздо ниже и составляет около 90 миллиардов долларов. Переговоры между сторонами продолжаются, Трамп заявил, что вскоре Зеленский может приехать в Вашингтон для подписания соглашения.