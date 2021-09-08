Стало известно, когда Газпром начнет поставки газа по "Северному Потоку-2"

Начало поставок газа по магистрали "Северный Поток-2" может начаться уже с октября. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" ссылаясь на источники Газпрома в "Bloomberg".

Труба Северного Потока-2, фото UACrisis

Спустя два месяца будут работать уже обе нитки магистрали. Точные сроки начала поступления газа по "Северному Потоку-2" зависят от решения, которое примут в ФРГ. Отмечают источники "Bloomberg". Морской газопровод "Северный Поток-2" способен передавать 55 млрд кубометров газа в год. Берет начало от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области и заканчивается на балтийском побережье Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй — в сентябре.

"Газпром" достраивает этот проект за свой счет, так как из-за санкций США швейцарский подрядчик остановил работу.

"Ещe до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", — заявил на прошлой неделе председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что никаких гарантий со стороны Германии или США по продлению транзита после 2024 года получено не было. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что противостоять "Северному Потоку-2" не имеет смысла, так как это уже фактически решенное дело. А эксперт Украинского института будущего Игоря Попов утверждает, что прожекты о загрузке украинской ГТС в далеком будущем водородом навряд ли компенсируют потери от транзита и возросшие риски в сфере безопасности.





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