logo
Русский Українська

BTC/USD

50751.53

ETH/USD

3965.35

LTC/USD

199.24

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Посол Германии: есть только один путь, как Украине миновать препятствия для вступления в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол Германии: есть только один путь, как Украине миновать препятствия для вступления в НАТО

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма являются препятствиями для вступления Украины в НАТО

сегодня, 16:25
Автор:

Кравцев Сергей

Война на востоке Украины и аннексия Крыма есть препятствием на пути к присоединению Украины к НАТО. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "1+1" высказала Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Дипломат добавила, что обязательно придет время, когда "окно возможностей" для членства Украины откроется.

Посол Германии: есть только один путь, как Украине миновать препятствия для вступления в НАТО

Анка Фельдгузен Фото: газета День

При этом Анка Фельдгузен считает, что Украине не стоит сейчас обреченно опускать руки и просто ждать. Нужно продолжать вести диалог со всеми странами-членами НАТО. Убедить 30 государств, что присоединение Украины не навредит, а, наоборот, укрепит НАТО – это непростая задача, но ее выполнить реально. 

Посол признала, что Киев проделал большую работу, получив согласие на вступление в НАТО от отдельных стран, но факт остается фактом – военный конфликт на Донбассе продолжается и все в НАТО это прекрасно понимают, потому и не спешат говорить Украине "да". Это непросто для Альянса – согласиться принять в свои ряды страны, на территории которых идет военный конфликт.

Анка Фельдгузен советует Украине продолжать убеждать страны НАТО, которые еще колеблятся в принятии решения. И, конечно же, большую работу нужно провести с лидерами НАТО, такими как США, Франция, Великобритания. От них зависит вектор, которым НАТО будет идти в будущем. Анка Фельдгузен отметила, что, если бы от нее зависело принятие решение по Украине, то она бы рекомендовала странам НАТО дать добро на ПДЧ для Украины на Вильнюсском саммите НАТО 2023 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — в правительстве считают, что украинцам нужно готовиться к референдуму по готовности стать членом НАТО.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ