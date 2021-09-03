Посол Германии: есть только один путь, как Украине миновать препятствия для вступления в НАТО

Война на востоке Украины и аннексия Крыма есть препятствием на пути к присоединению Украины к НАТО. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью каналу "1+1" высказала Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Дипломат добавила, что обязательно придет время, когда "окно возможностей" для членства Украины откроется.

Анка Фельдгузен Фото: газета День

При этом Анка Фельдгузен считает, что Украине не стоит сейчас обреченно опускать руки и просто ждать. Нужно продолжать вести диалог со всеми странами-членами НАТО. Убедить 30 государств, что присоединение Украины не навредит, а, наоборот, укрепит НАТО – это непростая задача, но ее выполнить реально.

Посол признала, что Киев проделал большую работу, получив согласие на вступление в НАТО от отдельных стран, но факт остается фактом – военный конфликт на Донбассе продолжается и все в НАТО это прекрасно понимают, потому и не спешат говорить Украине "да". Это непросто для Альянса – согласиться принять в свои ряды страны, на территории которых идет военный конфликт.

Анка Фельдгузен советует Украине продолжать убеждать страны НАТО, которые еще колеблятся в принятии решения. И, конечно же, большую работу нужно провести с лидерами НАТО, такими как США, Франция, Великобритания. От них зависит вектор, которым НАТО будет идти в будущем. Анка Фельдгузен отметила, что, если бы от нее зависело принятие решение по Украине, то она бы рекомендовала странам НАТО дать добро на ПДЧ для Украины на Вильнюсском саммите НАТО 2023 года.

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