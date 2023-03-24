Посол ФРГ предложила отгородиться от России стеной

После окончания войны в Украине Европе следует отгородиться от России стеной и сдерживать РФ. Такое мнение высказала посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Посол ФРН в Україні

По ее словам, большая половина немецких компаний, работавших в России до начала полномасштабного вторжения России в Украину, вышли с российского рынка, а оставшиеся не могут пока этого сделать из-за условий, которые им поставила РФ.

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"Мы с этими компаниями и дальше дискутируем и пытаемся найти такие выходы, чтобы Германия больше не поддерживала своими налогами российскую экономику. Это еще процесс, но очень многие фирмы уже уехали", — говорит она.

Кроме этого, Фельдгузен заявила, что Европа должна в дальнейшем сдерживать Россию. При этом, даже не брезгуя, созданием "эффективной и прочной стены".

"Россия не должна быть способна снова атаковать Украину или другую соседнюю страну. Это наша цель. Как этого достичь? Поставки оружия это уже одна составляющая, мы это и дальше делаем. Но в конце концов на границах с Россией должна быть эффективная и прочная стена, чтобы она снова не нападала на Украину", — сказала посол.

При этом она отметила, что для немцев символика стены имеет особое значение.

Напомним, что строительство реальной, а не символической стены на границе с Россией уже начали Польша и Финляндия. Последняя, в частности, планирует возвести за несколько ближайших лет две сотни километров заграждений на границе с РФ.

Между тем, в Германии решили ответить игнором на угрозы Медведева.

"У меня нет желания реагировать на такие провокации, они говорят сами за себя", – заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Гебештрайт во время брифинга.