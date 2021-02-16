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Главная Новости Политика внешняя политика Порошенко сделал громкое заявление по поводу войны на Донбассе: "Мы шокированы"
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Порошенко сделал громкое заявление по поводу войны на Донбассе: "Мы шокированы"

Он призвал всех объединиться

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступил с громким заявление по вопросу войны на Донбассе. Он назвал режим прекращения огня фикцией и потребовал вернуть ВСУ на позиции. Об этом Порошенко сказал во время согласительного совета Рады.

Порошенко сделал громкое заявление по поводу войны на Донбассе: "Мы шокированы"

Порошенко. Фото: Google

Порошенко заявил, что их политическая сила требует возвращения украинских военных на позиции, где те находились до разведения войск. Он также призвал вернуть на линию фронта антинайперские группы, ведь наши солдаты гибнут от огня снайперов.

Экс-президент сказал, что депутаты его партии вернулись с линии фронта и были шокированы тем, что военных якобы штрафуют за ответный огонь по боевикам. 

Он обратился к министру обороны Андрею Тарану с просьбой придти в Раду в день вопросов к правительству, чтобы узнать, на какую сумму уже оштрафовали украинских военных.

Политик назвал режим прекращения огня на Донбассе фикцией и напомнил, что с начала 2021 года уже погибло 13 украинских солдат.

Порошенко сказал, что решение об открытии ответного огня должны принимать командиры подразделений, а также выступил с призывом увеличения бюджета на выплаты военным.

Справка: Петр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. На выборах в 2019 году вышел во второй тур с Владимиром Зеленским, где проиграл, набрав 25% голосов избирателей.

На досрочных парламентских выборах возглавил список партии "Европейская солидарность" и прошел в Верховную Раду.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему с Россией невозможно договориться.

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Лапти Вверх

сегодня, 14:12

Все правильно говорит Порох.... Клоуны-зелепупики всё ведут к развалу армии и флота.

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