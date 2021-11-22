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Порошенко призывает Запад дать Украине больше оружия: с чем связаны такие заявления

Бывший президент предупредил Америку и западных союзников

сегодня, 18:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывший глава нашей страны Петр Порошенко, находясь на международном мероприятии, состоявшемся в Галифаксе, обратился к нашим западным партнерам поставить в нашу страну в больших объемах летального оборонного оружия.

Порошенко призывает Запад дать Украине больше оружия: с чем связаны такие заявления

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

Об этом говорится в аналитической публикации американского медиа Politico о том, какие результаты достигнуты на конференции безопасности в Галифаксе.

По обнародованной информации, Петр Порошенко, руководивший государством с 2014 по 2019 год, отметил, отвечая на вопросы представителя этого медиа, что западные государства и Соединенные Штаты Америки должны поставить государству в больших объемах летального оборонного вооружения. Он также добивается того, чтобы его государство стало членом военно-европейского Альянса. Также он требует от западных партнеров поменять выработанную позицию о новом газопроводе "Северный поток-2" и принять жесткие санкции в отношении России.

Бывший президент предупреждает Америку и западных союзников, что если они не пойдут на такие шаги, то существенно увеличат возможность военного наступления, планируемого российскими властями на территорию нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что разрыв между Зеленским и Порошенко менее 10% . Если бы украинцам пришлось выбирать нового президента в ближайшее воскресенье, то с большой вероятностью победу одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский и переизбирался бы на второй срок. Вот только разрыв в рейтинге Владимира Зеленского и его ближайшего оппонента пятого президента Петра Порошенко продолжает сокращаться.


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Источник: https://www.politico.com/news/2021/11/21/halifax-democracy-america-allies-523147
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