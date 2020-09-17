"Попейте водички, господин Лукашенко": Аваков отреагировал на закрытие границ Беларуси с Украиной

После того как президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии внешних границ республики с Литвой, Польшей и Украиной, чтобы начать процесс их военного усиления, глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков пришел к выводу, что тот свихнулся.

" Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина", - написал министр на своей странице в Facebook.

По мнению Авакова, в своей агонии Лукашенко напрасно пытается найти виновных во внутреннем политическо-общественном конфликте со стороны других государств, а значит, и переложить с себя вину. Он обозначил, что Украина не будет принимать подобные обвинения за чистую монету.

"Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", - заключил Аваков, обращаясь к белорусскому лидеру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько дней назад прошла личная встреча президентов России и Беларуси, где они обговорили дальнейшее сотрудничество союзных республик, учитывая критическую обстановку внутри обеих стран.

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