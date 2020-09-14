Лукашенко “на ковре” у Путина: о чем договорились президенты в Сочи

Сегодня непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи на личную встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным. По итогу их встречи стало известно, что страны договорились о том, что Кремль предоставит Минску кредит на $1,5 млрд. Об этом передает российское агентство “ТАСС”.

По словам Путина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее “провел в Минске успешные переговоры по всем направлениями взаимодействия двух стран, в том числе в финансовой сфере”.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал российский лидер. Путин надеется, что данная помощь отразится и на финансовых рынках. Отметим, что внешний долг Беларуси по состоянию на июль этого года составил уже $18 млрд.

Напомним, в Сети появилось видео того, как сегодня, 14 сентября, в Сочи вылетает президентский самолет непризнанного белорусского лидера Александра Лукашенко. Как сообщают российские СМИ, тот прибудет в РФ после антиправительственных протестов в своей стране, которые будет обсуждать с коллегой Владимиром Путиным.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!