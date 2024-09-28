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Получила ли Украина разрешение на удары вглубь РФ: что ответили у Зеленского

Россия первой узнает о получении Украиной соответствующего разрешения

28 сентября 2024, 21:11
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Марьян Ощановский

В ходе визита команды президента Владимира Зеленского в США Украина не получила однозначного разрешения на дальнобойные удары западным вооружением по российской территории, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Получила ли Украина разрешение на удары вглубь РФ: что ответили у Зеленского

Украина хочет использовать дальнобойные ракеты. Фото из открытых источников

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся давлению", — сказал Сергей Никифоров.

Спикер президента добавил, что Россия первой узнает о разрешении бить вглубь ее территории.

"Россияне первыми узнают о разрешении. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", – добавил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7OWDSH5K61c
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