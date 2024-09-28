Получила ли Украина разрешение на удары вглубь РФ: что ответили у Зеленского

В ходе визита команды президента Владимира Зеленского в США Украина не получила однозначного разрешения на дальнобойные удары западным вооружением по российской территории, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Украина хочет использовать дальнобойные ракеты. Фото из открытых источников

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся давлению", — сказал Сергей Никифоров.

Спикер президента добавил, что Россия первой узнает о разрешении бить вглубь ее территории.

"Россияне первыми узнают о разрешении. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", – добавил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

