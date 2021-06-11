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Главная Новости Политика внешняя политика Польша продолжает конфликтовать с европейскими партнерами через украинский вопрос: что на этот раз
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Польша продолжает конфликтовать с европейскими партнерами через украинский вопрос: что на этот раз

Польские дипломаты выразили критику в связи с недопущением Украины на саммит НАТО

сегодня, 17:52
Автор:

Данило Матюха

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау публично высказался о решении партнеров по Североатлантическому альянсу не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Польша продолжает конфликтовать с европейскими партнерами через украинский вопрос: что на этот раз

Збигнев Рау - фото из открытых источников

Польский дипломат считает такой ход событий ошибкой и призывает своих международных коллег принимать правильные решения, а не "спасать свое лицо" в последний момент.

"Как хозяева саммита НАТО в Варшаве в 2016 году мы стремились к тому, чтобы Украина — жертва российской агрессии — была специальным гостем. На этот раз президент Украины приглашения не получил. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным. В то же время повестка дня должна быть обратной и быть элементом продуманной политики, а не "спасением лица", — заявил Рау.

Польский министр отметил, что из-за завершения строительства "Северного потока 2" будет расти военная угроза для Украины, Польши и других стран НАТО из Центральной Европы.

"Формула американо-российско-германского диалога не может заменить переговоры между Америкой и союзниками по НАТО на восточном фланге, которые по-особому почувствуют на себе последствия этих решений. Ведь этот газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и составит прямую угрозу миру в Европе ", — прокомментировал Збигнев Рау.

Напомним, что Польша также раскритиковала решение США снять санкции с "Северного потока-2". По их мнению, после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". Таким образом РФ может использовать свой новый проект как оружие против Украины и Беларуси.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/749631.html
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