Польша продолжает конфликтовать с европейскими партнерами через украинский вопрос: что на этот раз

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Данило Матюха
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау публично высказался о решении партнеров по Североатлантическому альянсу не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Збигнев Рау - фото из открытых источников
Польский дипломат считает такой ход событий ошибкой и призывает своих международных коллег принимать правильные решения, а не "спасать свое лицо" в последний момент.
Польский министр отметил, что из-за завершения строительства "Северного потока 2" будет расти военная угроза для Украины, Польши и других стран НАТО из Центральной Европы.
Напомним, что Польша также раскритиковала решение США снять санкции с "Северного потока-2". По их мнению, после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". Таким образом РФ может использовать свой новый проект как оружие против Украины и Беларуси.
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