Польша начнет вакцинировать украинцев против COVID-19 прямо на границе: позитив и риски для заробитчан

Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на пограничных переходах однократной вакциной американского производителя Johnson & Johnson.

Польша. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Какой позитив и риски этих действий — как для Польши (и государства, и работодателей), так и для Украины (и государства, и заробитчан). Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов поясняет, что вакцинация на границе Польши и Украины увеличит поток заробитчан, что является позитивным фактором, как для работодателей в Польше, так и украинцев.

По словам эксперта, в корона-кризисном 2020 году поступления от заробитчан в Украине практически не уменьшились, просев всего на 0,3% до 11,89 млрд долларов, против 11,92 млрд в 2019 году. При этом произошло перераспределение структуры поступлений по основным странам на фоне дифференциации карантинных ограничений. Так переводы из Польши, которые занимали до 30% в 2019, сократились на 14% до 3,1 млрд долларов, а поступления из Великобритании (5%) выросли на 69% до 1 млрд. долларов.

"Работодатели в Польше заинтересованы в том, чтобы вернуть украинцев, для быстрого восстановления деловой активности. Вакцинация будет осуществляться одноразовым препаратом от Johnson & Johnson, для того, чтобы избежать возможных осложнений и ускорить процесс. Таким образом, Польша будет впускать украинцев без риска распространить COVID-19, а заробитчане смогут вернуться к работе, не рискуя подхватить вирус. В Польше отмечают, что регулярно "ловят" инфицированных на границе с Украиной", — подчеркивает Адриан Пантюхов.

Он считает, что Украинское государство в данной ситуации выглядит противоречиво. С одной стороны, увеличение денежных переводов в страну позитивно отразиться на потребительском спросе и стабильности гривны. С другой стороны, необходимо признать, что у соседнего государства есть необходимые ресурсы для вакцинации граждан Украины, в то время как у нас состоянием на 17 мая полностью вакцинировано всего 37 тыс. (около 1% от общего населения, тогда как в Израиле – 58,9%, в США – 37%).

"Вакцинация на границе – позитивно повлияет на восстановление деловой активности в Польше и уменьшение уровня безработицы в Украине. Однако стоит учитывать нежелание немалого числа украинцев вакцинироваться, — обращает внимание Адриан Пантюхов. — И остается непонятным, будут ли допускаться в Польшу те, кто не продет процедуру вакцинации".

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что для поляков рисков в данной ситуации – никаких.

"Они проводят грамотную (с их точки зрения) политику выкачивания с Украины трудовых ресурсов, обеспечивая им достаточно комфортны условия пребывания. Ряд моих знакомых специально едут в Польшу в командировку, чтобы привиться там американской вакциной", — отмечает эксперт.

Для Украины эта ситуация означает, что отток трудовых ресурсов будет продолжаться, подчеркивает Тарас Загородний.

Он поясняет: "Украинцы видят заботу о себе правительства других стран, но только не своего. У нас же провалено всё, что только возможно. Нужно, наконец, закупить достаточное количество качественной вакцины, начать действительно массовую вакцинацию и обеспечить нормальное функционирование государственных институтов".

Как сообщали ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который произошел 3 мая, по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, главами Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии была подписана совместная декларация относительно европейских ценностей и перспективы евроинтеграции, в том числе для нашей страны.



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