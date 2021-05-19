Польша начнет вакцинировать украинцев против COVID-19 прямо на границе: позитив и риски для заробитчан

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Ольга Чародий
Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые
приезжают на работу в эту страну, прямо на пограничных переходах однократной
вакциной американского производителя Johnson & Johnson.
Польша. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Какой позитив и риски этих действий — как для Польши (и государства, и работодателей), так и для Украины (и государства, и заробитчан). Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".
Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан
Пантюхов поясняет, что вакцинация на границе Польши и Украины увеличит поток
заробитчан, что является позитивным фактором, как для работодателей в Польше,
так и украинцев.
По словам эксперта, в корона-кризисном 2020 году поступления
от заробитчан в Украине практически не уменьшились, просев всего на 0,3% до 11,89 млрд долларов, против 11,92 млрд в 2019 году. При этом произошло
перераспределение структуры поступлений по основным странам на фоне
дифференциации карантинных ограничений. Так переводы из Польши, которые
занимали до 30% в 2019, сократились на 14% до 3,1 млрд долларов, а поступления из
Великобритании (5%) выросли на 69% до 1 млрд. долларов.
Он считает, что Украинское государство в данной ситуации
выглядит противоречиво. С одной стороны, увеличение денежных переводов в страну
позитивно отразиться на потребительском спросе и стабильности гривны. С другой
стороны, необходимо признать, что у соседнего государства есть необходимые
ресурсы для вакцинации граждан Украины, в то время как у нас состоянием на 17
мая полностью вакцинировано всего 37 тыс. (около 1% от общего населения, тогда
как в Израиле – 58,9%, в США – 37%).
Экономический и
политический эксперт Тарас Загородний считает, что для поляков рисков в данной
ситуации – никаких.
Для Украины эта ситуация означает, что отток трудовых
ресурсов будет продолжаться, подчеркивает Тарас Загородний.
Он поясняет: "Украинцы видят заботу о себе правительства
других стран, но только не своего. У нас же провалено всё, что только возможно.
Нужно, наконец, закупить достаточное количество качественной вакцины, начать
действительно массовую вакцинацию и обеспечить нормальное функционирование
государственных институтов".
Как сообщали ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который произошел 3 мая, по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, главами Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии была подписана совместная декларация относительно европейских ценностей и перспективы евроинтеграции, в том числе для нашей страны.
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