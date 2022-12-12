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Полный блекаут в Украине: Кулеба сделал тревожное заявление

Дмитрий Кулеба считает, что даже при полном блекауте украинцы не будут массово уезжать из страны

сегодня, 11:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Полный блекаут в Украине – это, к сожалению, реалистичный сценарий. При этом украинские власти не ожидают массового выезда жителей в связи со сложными условиями. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы немецкому изданию ARD.

Полный блекаут в Украине: Кулеба сделал тревожное заявление

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Он отметил, что массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами, особенно зимой.                                                                                                                                                                                                 

При этом Кулеба считает, что даже при полном блекауте украинцы не будут массово уезжать из страны. По его словам, скорее будет отток людей в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.

Министр отметил, что для того, чтобы пройти зиму Украине необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин стал куда активнее чем ранее. То на Крымском мосту появился, то еще на ряде мероприятий. На этой неделе выступил с очередными заявлениями в ракурсе войны против Украины. Не менее бредовыми, чем ранее… О чем говорят путинские заявления и активность? Почему российский диктатор так ведет себя в последнее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в разговоре с Джо Байденом выступил с новой инициативой, как достичь мира в Украине.




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Источник: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/waffenlieferungen-ukraine-123.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:01

То для Зе є гарна новина. Років через 45, коли його будуть ховати, засліплений український народ буде біснуватись, як при похованні Сталина або Кима. Будуть рвати волосся, битися об землю і голосно кричати: "Чому ж ти так рано, всього у 98 років пішов з життя, і не встиг виконати обіцяне. Так і не встиг відбудувати Україну, вона як Сирія, Маріуполь, Базхмут".

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