Полный блекаут в Украине: Кулеба сделал тревожное заявление

Полный блекаут в Украине – это, к сожалению, реалистичный сценарий. При этом украинские власти не ожидают массового выезда жителей в связи со сложными условиями. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы немецкому изданию ARD.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Он отметил, что массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами, особенно зимой.

При этом Кулеба считает, что даже при полном блекауте украинцы не будут массово уезжать из страны. По его словам, скорее будет отток людей в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.

Министр отметил, что для того, чтобы пройти зиму Украине необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

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