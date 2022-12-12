Зеленский в разговоре с Байденом выступил с новой инициативой, как достичь мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Во время переговоров Зеленский выступил с инициативой созвать глобального саммита мира. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина стремится достичь мира, и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели. Именно для этого во время саммита G20 президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну.

Президент Украины очертил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский выразил благодарность за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Она не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики.

Глава государства проинформировал о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры.

В этом контексте Президент отметил помощь, оказываемую Соединенными Штатами для восстановления энергосистемы Украины. Владимир Зеленский выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Глава государства также отметил важность формирования эффективной противовоздушной обороны. Владимир Зеленский призвал Президента Джозефа Байдена сделать все возможное, чтобы оградить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру. Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период.

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