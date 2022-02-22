Путин выдвинул ряд требований Украине: шантаж или угроза большой войны

После признания Л-ДНР президент РФ Владимир Путин продолжает накалять ситуацию.

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

22 февраля он выступил с рядом ультимативных заявлений в адрес Украины. В том числе, что "Минских соглашений" больше нет (якобы по вине Киева и Запада), что РФ признала "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях" (то есть в админграницах Донецкой и Луганской областей), что в случае необходимости армия РФ "будет исполнять на Донбассе взятые на себя обязательства". Также он потребовал от Украины публичного отказа от курса в НАТО, признания Крыма российским, нейтралитета, демилитаризации, соблюдение безъядерного статуса.

О чем говорят эти заявления? Шантаж или реальная угроза большой войны? Как могут события развиваться далее? Ответы на эти волнующие вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Надо помнить, что Путин в 2014-м остановился там, где его остановили

Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина уверена, что Путин пытается извлечь выгоду из очевидно проигрышного решения, которое вынудила его принять сложившаяся к февралю 2022 года конфигурация, когда действия РФ как стороны-агрессора против Украины впервые в истории наглядно и убедительно демонстрируются США и союзниками.

"В ситуации, из которой можно выйти только с "потерей лица" (как его понимают в Кремле, т.е. отвести войска – или получить новые кольца санкционных объятий за дальнейшее нахождений их у границ) либо с потерей власти, неизбежной после полномасштабного вторжения в Украину, Путин решился на официальную оккупацию ОРДЛО, что можно подать как какое-никакое, но "приобретение". Как я постоянно говорила в течение последнего года, многие индикаторы свидетельствовали: признание "независимости" и ввод войск/ аннексия ОРДЛО – это та самая единственная "победа", которую Путин может преподнести населению РФ к транзиту-2024 (речь о президентских выборах – прим. ред.). И это будет воспринято в целом положительно (только если без войны). Наконец-то люди там перестанут мучиться из-за России, которая их обнадёжила в 2014 г., а потом де-факто предала", – поясняет Елена Галкина.

По ее словам, Кремль пытался сделать так, чтобы не было санкций и других серьёзных негативных последствий: Украину всячески запугивали, чтобы сама вышла из Минских соглашений первой, отдала ОРДЛО. Но Украина, подчеркивает эксперт, проявляла системную стойкость и мудрость, на шантаж не пошла. Ждать дальше, продолжать действовать инерционно Путин не мог, т.к. Запад обещал санкции уже просто за продолжение концентрации войск и прочего шантажа. Поэтому Путин вышел из "Минска" первым – и сейчас шантажом же пытается минимизировать потери.

Этот приём, отмечает Елена Галкина, минимум дважды отлично сработал в 2014-м.

Сначала, когда 1 марта Совфед дал Путину согласие на военную агрессию против Украины. Мир тогда застыл в ожидании масштабной войны в Европе, в то время как на процесс оккупации Крыма и гибридную агрессию на востоке и юге Украины (т.н. "русская весна") де-факто США и ЕС закрыли глаза, обещая Украине политическую, экономическую поддержку, но только не в Крыму (быстрое поступление транша МВФ, подписание политической части Соглашения об ассоциации с ЕС, санкции против Кремля – как мы сейчас знаем, по факту очень слабый пакет).

А потом, когда ДРГ захватывали контроль над городами Донецкой и Луганской области. Была всё та же концентрация российских войск на границе с Украиной, обеспокоенность НАТО, отказ Кремля от диалога с Киевом. В результате МИД Германии выступает против вступления Украины в НАТО, 17.04.2014 в Женеве было сделано заявление Керри, Эштон, Лаврова и Дещицы, после чего российские диверсанты, переговоры которых к тому времени активно публиковала СБУ, превратились в официальном дискурсе как украинских властей, так и международном, в "шахтёров и трактористов".

"В ближайшее время мы увидим, учли ли Украина и Запад данный опыт. От этого будет зависеть и дальнейшее развитие событий, – прогнозирует Елена Галкина. – Кстати, надо помнить, что Путин в 2014-м остановился там, где его остановили".

Следует успокоиться и достаточно скептически относиться к заявлениям Путина

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев рассуждает следующим образом:

"Если бы РФ хотела оккупировать территории Украины, кроме тех, что она сейчас контролирует, это было бы сделано еще в 2014 году. Тогда российской армии фактически был открыт путь на Днепропетровск, да и на Киев. Если этого не произошло тогда, то теперь РФ вряд ли решится на такие сценарии. Так что такие заявления Путина следует рассматривать исключительно как элемент военно-политического шантажа. Как и решение Совфеда о применении российских войск в ОРДЛО. Они и так там находились с 2014 года".

Эксперт уверяет, что сценарий, который сейчас разыгрывает Москва, он озвучивал еще в 2016 году. О нем знало разведсообщество. Соответственно, готовили определенное противодействие.

"То же касается последних событии, когда мы за два дня предупредили о пребывании Пасечника и Пушилина в Москве. Было понятно, что будет подписание соответствующих договоров. И что Россия готовит так называемый абхазский сценарий (признание ею же созданных квазиобразований). Так что ничего нового тут нет", – отмечает Дмитрий Снегирев.

Что касается возможности расширения территорий квазиообразований до админграниц Донецкой и Луганской областей, то тут, по его мнению, нельзя исключать сценарий локальных военных операций.

"Но, опять таки, надо учитывать нынешнее состояние ВСУ. Это не 2014-й, а 2022-й год. Наша армия стала в разы мощнее. И, конечно, если мы знаем о подобных планах противника, будут предприняты определенные контрмеры, которые сделают невозможным развитие подобного сценария. Попугать нас можно. Но мы пугаться не собираемся, – подчеркивает Дмитрий Снегирев. – Еще момент. Возможное расширение военных действий, их активизация после официального введения регулярных войск РФ на оккупированные территории будет рассматриваться международным сообществом как акт прямой военной агрессии со стороны России. Прикрыть это наступление 1 и 2 Армейских корпусов уже не удастся. Соответственно – россиян будут ожидать не только огромные потери, но и огромные экономические санкции. Так что следует успокоиться и достаточно скептически относиться к заявлениям Путина".

Угроза у нас всегда есть и будет, пока рядом существует имперская, бандитская Россия, которая не потерпит рядом с собой независимой Украины

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что Россия проиграла этот раунд. То, что требовала от Запада (чтобы Украина никогда не вступила в НАТО, а Альянс отошел на позиции 1997 года), она не получила. И теперь пытается требовать того же + еще чего то – от Украины.

"Но как НАТО с США ответили однозначно – нет. Так и Украина отвечала и отвечает агрессору точно так же. В международно-правовом плане у нас позиция – железная. Признание Л-ДНР разбивается о ст. 2 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". Любые акты, изданные оккупационной властью, являются – цитирую – "недействительным и не создают никаких правовых последствий". Кроме документов, которые подтверждают факт рождения или смерти в ОРДЛО. Так что Россия может сколько угодно объявлять о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР", делать их "субъектами РФ" – всё это филькины грамоты. Потому что есть соответствующий закон Украины. А международное сообщество признаёт законодательство стран, которые уважают международное право (как Украина)", – поясняет Павел Жовниренко.

Что касается прочих "хотелок" Путина, их может быть сколько угодно, отмечает он. Но и Запад отбросил эти требования, и Украина – тем более.

"Фейковые республики могут сейчас прописать в своих "конституциях", что к "ДНР" относится вся Левобережная Украина, а к "ЛНР" — правобережная. Это не изменит реальности, – подчеркивает эксперт. – Ну, а угроза у нас всегда есть и будет, пока рядом существует имперская, бандитская Россия, которая не потерпит рядом с собой независимой Украины. Нам нужно не обращать внимания на эти российские нарративы, а усиливать армию, усиливать охрану линии соприкосновения с Россией. Везде. И на линии разграничения с Л-ДНР, и по границе с РФ, и по границе с Беларусью, и по границе с Молдовой в районе Приднестровья, и на морях".

Что до оккупированной части Донбасса – надо объявлять о возможности украинским гражданам выехать с той территории, уверен Павел Жовниренко.

По его мнению, должна быть программа приема граждан Украины, которые хотят переселиться сюда. С местом, где человек конкретно сможет жить, работать и так далее. Выделить на этот переезд определенный срок (допустим 3 месяца). А после этого объявляется полная блокада тех псевдо независимых территорий.

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