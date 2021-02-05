Политика переходного периода: будет ли Украина выполнять Минские соглашения

В России заявили, что проект закона о государственной политике переходного периода, который недавно представили в Украине, означает фактически односторонний выход Украины из Минских соглашений. О чём говорит такая реакция, стоит ли расценивать жесткость формулировок как способ давления Киева на Москву и какие изменения могут внести в документ в Верховной Раде, рассуждали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Украина будет выполнять Минские соглашения, но по-своему"

Эксперт-международник Антон Кучухидзе сомневается в том, что презентованный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий проекта закона "О государственной политике переходного периода" будет принят именно в таком виде, как сейчас.

"Пока презентация данного документа больше похожа на политический шаг, — считает Антон Кучухидзе. – Украина показывает свою инициативность. И что мы не отступим от логики, что сначала — безопасность, потом — политический процесс. Россия может рассказывать всё, что угодно. Президент Зеленский и глав МИД Кулеба уже неоднократно заявили, что Украина будет выполнять Минские соглашения, но не в том порядке, который там предусмотрен. Брать на себя ответственность за ошибки прошлой власти, пошедшей на такие не выгодные Украине соглашения (конституционная реформа, особый статус Донбасса, потом выборы, а лишь потом передача контроля за границей), они не хотят. И это понятно. Есть 11-й пункт Минских соглашений, где четко прописано, что выборы в ОРДЛО должны происходить в соответствии с критериями ОБСЕ. А это т.н. Копенгагенские критерии, когда государство имеет контроль над границей, фактическую власть на этой территории, обеспечивая реально свободные выборы – с возможностью баллотироваться всем, с приглашением международных наблюдателей и так далее".

"Россия не заинтересована в прекращении войны"

По мнению Петр Бурковского, аналитика Фонда "Демократические инициативы", резкая реакция России на проект закона, представленный Минреинтеграции, подтверждает тот факт, что РФ является стороной, участником конфликта на Донбассе. Причем участником, который не заинтересован в прекращении войны.

"Ведь представленный законопроект как раз регулирует действия органов государственной власти Украины в случае мирного урегулирования и выведения вооруженных сил России с Донбасса, а также разоружения прочих формирований ОРДЛО под контролем ОБСЕ. Именно такой вариант развития событий зафиксирован в итоговом документе встречи лидеров государств нормандского формата в Париже в декабре 2019 года", — подчеркивает аналитик.

Петр Бурковский уверен — раз Россия теперь с таким подходом не согласна, это значит, что она и не думала вовсе о мирном урегулировании и возвращении Донбасса в состав Украины.

Отметим, что проекта закона "О государственной политике переходного периода" пока направлен на рассмотрение центральным органам исполнительной власти, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству президента Украины в АРК. Все могут вносить свои предложения.

На данный момент в законопроекте предложено определить, что государством-агрессором относительно оккупированного Крыма, Севастополя и ОРДЛО является Российская Федерация. А также описаны нюансы амнистии (не для всех), переходного правосудия и так далее.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект закона "О государственной политике переходного периода" — касательно оккупированных территорий. Речь, в частности, идет о закреплении за Россией статуса "государство-агрессор", об амнистии, управлении территориями и так далее… Издание "Комментарии" вместе с экспертами оценивало плюсы и минусы высказанных предложений.

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