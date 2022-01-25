Пока у Зеленского просят не паниковать, Байден экстренно собирает лидеров ЕС: к чему готовиться

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Кравцев Сергей
По итогам заседания СНБО секретарь Алексей Данилов заявил, что повода для паники нет, ведь ситуация полностью понятна и действия России можно предугадать. Также он попросил украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику. В то же время президент США Джо Байден провел экстренные переговоры с европейскими лидерами, где обсудил продолжающуюся напряженность между РФ и Украиной. Как реагировать на такие вызовы? Почему украинские власти сохраняют спокойствие и уверяют, что угрозы на сегодняшний день нет и в то де время Запада бьет в набат, предупреждая Украину об опасности? На эти вопросы постарались ответить эксперты.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отмечает у себя в Facebook, первое, что нужно понимать – ожидать масштабной агрессии России в ближайшие дни и недели оснований нет. Как минимум, две-три недели пойдет на подготовку ответа Вашингтона и союзников на известные ультиматумы России и последующее ее обсуждение сторонами. Кроме того, 4-20 февраля в Пекине пройдет Олимпиада. Вряд ли Путин рискнет испортить праздник Си Цзиньпину, дружбы с которым добивается много лет.
Он добавляет, есть еще и четвертый момент. Никакого повышения коммунальных платежей и тарифов нет и в помине. Это – плод болезненного воображения пророссийских пропагандистов. И ничего больше. Пятое. Государство функционирует в штатном режиме. Заседание СНБО и брифинги участников после него, как и оперативно выпущенное обращение президента Зеленского, тому подтверждение.
Политический эксперт Алексей Голобуцкий обращает внимание на показательный момент во вчерашнем разговоре президента США Байдена с европейскими лидерами по поводу кризиса вокруг Украины. Среди участников были президенты Польши и Франции, премьеры Италии и Великобритании, канцлер Германии, но никого не было от самой Украины. Это очень показательный момент.
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