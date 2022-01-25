Пока у Зеленского просят не паниковать, Байден экстренно собирает лидеров ЕС: к чему готовиться

По итогам заседания СНБО секретарь Алексей Данилов заявил, что повода для паники нет, ведь ситуация полностью понятна и действия России можно предугадать. Также он попросил украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику. В то же время президент США Джо Байден провел экстренные переговоры с европейскими лидерами, где обсудил продолжающуюся напряженность между РФ и Украиной. Как реагировать на такие вызовы? Почему украинские власти сохраняют спокойствие и уверяют, что угрозы на сегодняшний день нет и в то де время Запада бьет в набат, предупреждая Украину об опасности? На эти вопросы постарались ответить эксперты.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Ожидать масштабной агрессии России в ближайшие дни и недели оснований нет

Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отмечает у себя в Facebook, первое, что нужно понимать – ожидать масштабной агрессии России в ближайшие дни и недели оснований нет. Как минимум, две-три недели пойдет на подготовку ответа Вашингтона и союзников на известные ультиматумы России и последующее ее обсуждение сторонами. Кроме того, 4-20 февраля в Пекине пройдет Олимпиада. Вряд ли Путин рискнет испортить праздник Си Цзиньпину, дружбы с которым добивается много лет.

"Второе. Рост объемов помощи на повышение обороноспособности Украине, предоставляемой нашими партнерами, идет уже практически в арифметической прогрессии. Это не может не понимать Путин, и с каждой неделей осмелиться на великую войну с вторжением своими регулярными войсками и оккупацией значительной территории Украины ему будет все сложнее. Ведь потери, которые при этом понесет Россия, будут не оправданы с точки зрения целей, которые пытается достичь Кремль. Третье. В магазинах, на рынках, ярмарках и т.д. все есть, и цены не растут в разы, как кричат некоторые проплаченные россиянами и их марионетками спикеры на некоторых общенациональных и локальных ТВ, ютюб и телеграммах каналах. Сам на выходных посетил несколько локаций. Купить можно все по той же цене, как и месяц назад. На ярмарках иногда даже дешевле. Разве что за незначительным исключением, которое объясняется сезонными факторами или известным ростом цен на энергоносители, организованным той же Москвой", – отметил дипломат.

Он добавляет, есть еще и четвертый момент. Никакого повышения коммунальных платежей и тарифов нет и в помине. Это – плод болезненного воображения пророссийских пропагандистов. И ничего больше. Пятое. Государство функционирует в штатном режиме. Заседание СНБО и брифинги участников после него, как и оперативно выпущенное обращение президента Зеленского, тому подтверждение.

"Право на жизнь имеют те народы, которые консолидированно защищают свое государство и не ведутся на враждебную пропаганду, дезинформацию, фейки и т.д. Смогли прожить в общей сложности ровно восемь лет, после начала вооруженной агрессии России, переживем и этот кризис, который во многом инспирирован благодаря массированной атаке информационных войск России", – резюмировал эксперт.

Байден решил обсудить с лидерами Европы угрозу Украины без самой Украины

Политический эксперт Алексей Голобуцкий обращает внимание на показательный момент во вчерашнем разговоре президента США Байдена с европейскими лидерами по поводу кризиса вокруг Украины. Среди участников были президенты Польши и Франции, премьеры Италии и Великобритании, канцлер Германии, но никого не было от самой Украины. Это очень показательный момент.

"С другой стороны, если рационально: кто там мог быть от нас? Ермак? И что толкового мог бы сказать? Убеждать участников, что они – старые параноики и наивные дураки (или злостные разрушители экономики Украины) и никакого наступления не будет?", – задается вопросом политолог.

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