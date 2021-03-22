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Пока не начнется реформирование всей системы Укроборонпрома, мы вряд ли сможем найти концы – эксперт о данных SIPRI

Укрборонпром заявляет, что с 2014 года не заключил ни одного контракта на поставку вооружения либо военной техники в Российскую Федерацию

22 марта 2021, 22:57
Автор:

Ольга Чародий

Тема возможного экспорта украинского оружия в РФ громко обсуждается после публикации отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), где указано, что Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения в период 2016-2020 годов.

Пока не начнется реформирование всей системы Укроборонпрома, мы вряд ли сможем найти концы – эксперт о данных SIPRI

Укроборонпром (фото из открытых источников)


Есть ли вероятность, что торговля всё же ведется? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировала эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.

 

"Официально Украина прекратила экспорт продукции военного назначения в РФ с 2014 года, после начала российской агрессии. Но верить на слово руководству нашей страны, представителям Укроборонпрома, которые уверяют, что никто с Россией не торгует, вряд ли стоит. Отмечу, что до недавнего времени в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе использовались средства спецсвязи… российского производства. Да и среди комплектующих российских самолетов (якобы пассажирских и транспортно-спасательных) есть украинские составляющие", — отмечает Катерина Коваль.


Она не исключает непрямые продажи украинской продукции военного назначения в Россию — через подставные фирмы и т.д.


"Для большинства людей, которые имеют определенные полномочия в нашей стране, вопрос денег — на первом месте. Мы видели это при президентстве Порошенко. Рассказыва о важности воинов АТО, обеспечения их социальными гарантиями, сам, по сути, зарабатывал, в том числе на войне. В общем – ищи, кому выгодно. А выгодно тем, кто наверху, кто знает все схемы, кто их покрывает, обеспечивает вопросы безопасности, наличие целой цепочки подставных компаний. Кураторы в оборонной и безопасностной сфере при Зеленском, думаю, остались те же, что и были при Порошенко. И пока не начнется реальное, а не фейковое реформирование всей системы, мы вряд ли сможем найти концы", — считает Катерина Коваль.

 

Ранее своим мнением о вероятных поставках украинского вооружения в РФ поделился с порталом "Комментарии" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.


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