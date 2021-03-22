Пока не начнется реформирование всей системы Укроборонпрома, мы вряд ли сможем найти концы – эксперт о данных SIPRI

Тема возможного экспорта
украинского оружия в РФ громко обсуждается после публикации отчета
Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), где указано, что
Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения в
период 2016-2020 годов.
Укроборонпром (фото из открытых источников)
Есть ли вероятность, что
торговля всё же ведется? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировала
эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.
"Официально Украина
прекратила экспорт продукции военного назначения в РФ с 2014 года, после начала
российской агрессии. Но верить на слово руководству нашей страны,
представителям Укроборонпрома, которые уверяют, что никто с Россией не торгует,
вряд ли стоит. Отмечу, что до недавнего времени в зоне проведения Операции
объединенных сил на Донбассе использовались средства спецсвязи… российского
производства. Да и среди комплектующих российских самолетов (якобы пассажирских
и транспортно-спасательных) есть украинские составляющие", — отмечает Катерина
Коваль.
Она не исключает непрямые
продажи украинской продукции военного назначения в Россию — через подставные
фирмы и т.д.
"Для большинства людей,
которые имеют определенные полномочия в нашей стране, вопрос денег — на первом
месте. Мы видели это при президентстве Порошенко. Рассказыва о важности воинов
АТО, обеспечения их социальными гарантиями, сам, по сути, зарабатывал, в том
числе на войне. В общем – ищи, кому выгодно. А выгодно тем, кто наверху, кто
знает все схемы, кто их покрывает, обеспечивает вопросы безопасности, наличие
целой цепочки подставных компаний. Кураторы в оборонной и безопасностной сфере
при Зеленском, думаю, остались те же, что и были при Порошенко. И пока не
начнется реальное, а не фейковое реформирование всей системы, мы вряд ли сможем
найти концы", — считает Катерина Коваль.
Ранее своим мнением о вероятных поставках украинского вооружения в РФ поделился с порталом
"Комментарии" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ
Игорь Романенко.
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