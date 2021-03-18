Экспорт украинского оружия в РФ: есть ли вероятность, что торговля все же продолжается

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Ольга Чародий
После публикации отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), где указано, что Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения в период 2016-2020 годов (20% от всего экспорта украинских вооружений, впереди Китай с 36%, третьим идет Таиланд с 17%), Укроборонпром эти данные опроверг. Почему разразился скандал? Кто прав, кто виноват? Есть ли вероятность, что торговля всё же ведется?
Укроборонпром (фото из открытых источников)
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что шведский институт, которые обнародовал данные о том, что Россия продолжает получать украинское вооружение, — достаточно авторитетен в мир.
По его словам, частный сектор тоже должен контролироваться соответствующими госструктурами.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ предполагает, что возможно, поставка осуществлялась через ряд других государств и компаний.
"Для поставок необходимых элементов для военно-промышленного комплекса РФ. Скорее всего, речь шла о двигателях для самолетов
Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование с целью проверки информации, озвученной в четверг, 4 марта, во время пленарного заседания Верховной Рады касательно деятельности заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.
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