Экспорт украинского оружия в РФ: есть ли вероятность, что торговля все же продолжается

После публикации отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), где указано, что Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения в период 2016-2020 годов (20% от всего экспорта украинских вооружений, впереди Китай с 36%, третьим идет Таиланд с 17%), Укроборонпром эти данные опроверг. Почему разразился скандал? Кто прав, кто виноват? Есть ли вероятность, что торговля всё же ведется?

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что шведский институт, которые обнародовал данные о том, что Россия продолжает получать украинское вооружение, — достаточно авторитетен в мир.

"Так что, полагаю, под этими данными есть основания. Вопрос в степени и количестве вооружений, которое могло как-то поступит в РФ. Кто мог сделать, с учетом контроля госструктур, начиная с 2014 года? Думаю, лишь неофициальные структуры. У нас ведь есть частный сектор. И его доля в выполнении государственного оборонного заказа доходит в последнее время до 60%. И в выпуске, и продаже за рубеж ", - говорит эксперт .

По его словам, частный сектор тоже должен контролироваться соответствующими госструктурами.

"Так что вопрос — именно к тем, кто проводил такой контроль. Как за Укроборонпромом, так и за отдельными предприятиями, которым предоставлена возможность продажи вооружения за рубеж. Мы помним Свинарчукгейт в нашей стране. При Порошенко могли действовать некие люди, структур, которые за рубежом добывали необходимые для нашего оборонного комплекса детали. Такие же люди и организации есть в РФ. И под это выделяются серьезные деньги", — считает Романенко.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ предполагает, что возможно, поставка осуществлялась через ряд других государств и компаний.

"Для поставок необходимых элементов для военно-промышленного комплекса РФ. Скорее всего, речь шла о двигателях для самолетов

Ан-148. Они фигурируют в списке. И хоть после наложенного в 2014 году, после начала российского агрессии, запрета на экспорт продукции военного назначения в РФ, обходные пути могли найти. Как именно – это уже задача для соответствующих структур, включая СБУ. Они должны выявлять и на корню пресекать такого рода явления. Важен и контроль со стороны общественности. Только при соответствующем резонансе есть надежда, что дела будут расследованы, а виновные — привлечены к ответственности", — добавил эксперт.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование с целью проверки информации, озвученной в четверг, 4 марта, во время пленарного заседания Верховной Рады касательно деятельности заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.

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