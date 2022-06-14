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Подоляк ответил премьеру Грузии, заявившему, что Грузия "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина

Никто не записывается в очередь на смерть от ракет России - Подоляк

сегодня, 13:00
Автор:

Денис
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, на заявления о том, что его страна "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Об этом Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

Подоляк ответил премьеру Грузии, заявившему, что Грузия "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк, комментируя заявление грузинского премьера, подчеркнул, что Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией, а ЕС "платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию".

"Никто не записывается в очередь на смерть от ракет России, Ираклий Гарибашвили. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. Европа платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?", – написал Подоляк.

Подоляк ответил премьеру Грузии, заявившему, что Грузия ”больше заслуживает” кандидатства в ЕС, чем Украина - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что может приблизить окончание войны – от чего напрямую зависит победа Украины. ВСУ ожидают помощь Запада, чтобы начать масштабное контрнаступление. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что какое вооружение Северная Корея может предоставить россии, — военный обозреватель. Чем Северная Корея может помочь россии в войне с Украиной и почему Ким Чен Ын согласился. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что автобус "Запорожье-Прага" столкнулся с легковушкой: есть погибшие (ФОТО). ДТП произошло в Винницкой области. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что увиливать больше не получится – Германии пора определяться: Зеленский жестко обратился к Шольцу. Зеленский считает, что правительство ФРГ должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1536600800541253632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fpodolyak-otvetil-na-slova-garibashvili-o-kandidatstve-ukrainy-v-es-novosti-
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