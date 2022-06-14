Подоляк ответил премьеру Грузии, заявившему, что Грузия "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, на заявления о том, что его страна "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Об этом Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк, комментируя заявление грузинского премьера, подчеркнул, что Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией, а ЕС "платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию".

"Никто не записывается в очередь на смерть от ракет России, Ираклий Гарибашвили. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. Европа платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?", – написал Подоляк.





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