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Увиливать больше не получится – Германии пора определяться: Зеленский жестко обратился к Шольцу

Зеленский считает, что правительство ФРГ должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией

сегодня, 07:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг прямой критике попытки канцлера Германии Олафа Шольца пытаться быть хорошим и для Украины, и для России, когда в Украине продолжается война и от рук россиян гибнут невинные люди. Глава государства заявил, что "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой Германии не удастся. Об этом президент заявил в интервью "ZDF", пишет портал "Комментарии".

Увиливать больше не получится – Германии пора определяться: Зеленский жестко обратился к Шольцу

Зеленский и Шольц. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, канцлер Германии должен для себя сделать выбор – чью сторону он поддерживает, потому что в данном вопросе не может быть никакого равновесия. Зеленский также призвал Олафа Шольца быть более однозначным в своих решениях относительно помощи Украине. 

По словам главы украинского государства, Берлин уже совершает большую ошибку, когда делает ставку на то, чтобы одинаково поддерживать диалог и с Киевом, и с Москвой. От такой политики Германия только проиграет, уверен Владимир Зеленский.

Что касается возможного предстоящего визита в Киеве канцлера Германии, то президент Украины отметил, что этот визит не должен носить чисто формальный характер. Его результатом должно стать не пара совместных фото, а четкие заявления и решения, к примеру, Германия должна заявить об увеличении помощи Украине, усилении санкционного давления на Россию, а также о том, что Украина получит статус кандидата в ЕС.

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Источник: https://www.zdf.de/
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