Подоляк отреагировал на скандальные заявления Орбана

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на критические заявления премьер-министра Виктора Орбана, который заявил, что у Украины нет собственного суверенитета и отказался назвать Путина военным преступником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
Венгерский премьер Виктор Орбан дал интервью немецкому изданию, где указал, что, несмотря на помощь Запада, Украина не сможет победить в войне против России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Советник главы ОП резко высказался о венгерском лидере, указав, что Орбан "унижает европейские ценности" и "следуя российским пропагандистским мифам". Подоляк считает, что Орбан таким образом разрушает репутацию всей страны.
Напомним, что во время интервью премьер-министр Венгрии призвал не говорить о военных преступлениях Путина, ведь таким образом будет легче вести мирные переговоры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Венгрии похвалил Россию и раскритиковал Европейский Союз.
Также "Комментарии" писали об украинском омбудсмене, который считает, что Венгрия играет на руку российской пропаганде и готовит информационно-психологическую операцию против Украины. Таким образом, венгерское правительство попытается дискредитировать украинские власти.
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 09:22
А что делает в НАТО и Евросоюзе союзник основного вероятного противника НАТО и Евросоюза? Это полная дискредитация указанных структур, признак их трусости импотенции. Нужно ли Украине в такое болото? Статья 5 НАТО никогда не применялась, а когда были опасные события, НАТО отмораживалось, не видело, не слышало и требовало расследований.
Бог
сегодня, 09:14
Именно-Подляк,как надо скакать по всему миру и попрошайничать,а если отказывают в подачке,то и гавкать на отказывающего!!! Вот так и опускают репутацию "краины".