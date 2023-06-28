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Подоляк отреагировал на скандальные заявления Орбана

Михаил Подоляк подверг критике Орбана за его скандальные слова относительно суверенитета Украины.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на критические заявления премьер-министра Виктора Орбана, который заявил, что у Украины нет собственного суверенитета и отказался назвать Путина военным преступником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

Подоляк отреагировал на скандальные заявления Орбана

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Венгерский премьер Виктор Орбан дал интервью немецкому изданию, где указал, что, несмотря на помощь Запада, Украина не сможет победить в войне против России.


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"Пора для Виктора Орбана осознать, что Украина, которая 489 дней яростно защищала свою свободу... имеет абсолютную свободу воли и суверенитет в своей политике и решениях", — говорит Подоляк.

Советник главы ОП резко высказался о венгерском лидере, указав, что Орбан "унижает европейские ценности" и "следуя российским пропагандистским мифам". Подоляк считает, что Орбан таким образом разрушает репутацию всей страны.

"Насколько нужно пренебрегать Венгрией, чтобы так цинично втоптать в историческую грязь репутацию собственной страны", – критикует Орбана Михаил Подоляк.

Напомним, что во время интервью премьер-министр Венгрии призвал не говорить о военных преступлениях Путина, ведь таким образом будет легче вести мирные переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Венгрии похвалил Россию и раскритиковал Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали об украинском омбудсмене, который считает, что Венгрия играет на руку российской пропаганде и готовит информационно-психологическую операцию против Украины. Таким образом, венгерское правительство попытается дискредитировать украинские власти.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1673692833432182784
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 09:22

А что делает в НАТО и Евросоюзе союзник основного вероятного противника НАТО и Евросоюза? Это полная дискредитация указанных структур, признак их трусости импотенции. Нужно ли Украине в такое болото? Статья 5 НАТО никогда не применялась, а когда были опасные события, НАТО отмораживалось, не видело, не слышало и требовало расследований.

Бог

сегодня, 09:14

Именно-Подляк,как надо скакать по всему миру и попрошайничать,а если отказывают в подачке,то и гавкать на отказывающего!!! Вот так и опускают репутацию "краины".


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