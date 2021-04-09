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Главная Новости Политика внешняя политика Подготовка к войне или демонстрация силы: зачем Россия стягивает войска у границ Украины
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Подготовка к войне или демонстрация силы: зачем Россия стягивает войска у границ Украины

Источники сообщили Reuters, что Россия, стягивая войска к границам Украины и активизируя силы на оккупированном Донбассе, пытается продемонстрировать силу

сегодня, 18:50
Автор:

Таисия Ерохина

Россия стягивает войска к границам с Украиной, чтобы показать силу. Об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на источники, близкие как к Кремлю, так и к пророссийским сепаратистам в ОРДЛО.

Подготовка к войне или демонстрация силы: зачем Россия стягивает войска у границ Украины

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Так, недавнее размещение техники недалеко от границы с Украиной источник называет "преднамеренной демонстрацией силы в период роста напряженности между государствами".

Сообщается, что два источника, близкие к лидерам сепаратистов на Донбассе, заявили, что стычки участились вокруг города Донецк. Тогда как Украина сообщило о пяти погибших украинских военных в зоне ООС на этой неделе.

Но наращивание военной мощи не является признаком серьезной эскалации конфликта, заявили источники изданию.

"Москва делает это открыто, сознательно размещая танки днем. Война готовится не так, это просто демонстрация силы", — сказал источник Reuters.

Добавим, что комментировать кадры с военной техникой официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался. Он направил Reuters в Министерство обороны. Но там не ответили на запросы о комментариях.

Высокопоставленный представитель администрации США сказал изданию, что, по их мнению, мобилизация России должна была проверить Зеленского, а также, возможно, оспорить решимость администрации президента Джо Байдена, который на прошлой неделе пообещал "непоколебимую поддержку" украинского лидера.

Глава СНБО Алексей Данилов сказал Reuters, что, по его мнению, Путин использовал наращивание военной мощи, чтобы отвлечь россиян от внутреннего оппозиционного движения, возглавляемого заключенным в тюрьму критиком Кремля Алексеем Навальным, в преддверии сентябрьских парламентских выборов.

"Сегодня мы просчитываем все сценарии – от самых критических до самых легких, и я еще раз подчеркиваю — все зависит от Путина", — сказал Данилов.

Ранее сообщалось, как прошла поездка Зеленского на Донбасс. Президент решил поддержать бойцов на передовой, где обострилась ситуация.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-politics-analys/analysis-russian-military-buildup-raises-stakes-as-fighting-in-ukraine-intensifies-idUSKBN2BW1SX?il=0
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