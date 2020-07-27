Почву для "ЛНР" и "ДНР" Россия готовила более 10 лет, - исследование

Конструирование альтернативной идентичности для создания проекта "ДНР" началось еще в 1990-х годах. Об этом стало известно из аналитического доклада "Конструирование политической идентичности на оккупированных территориях Донбасса со стороны РФ и ее прокси-структур", презентованного Центром политических исследований "Доктрина" на круглом столе.

По информации исследователей, тогда же, в 1990-х, был создан флаг, который впоследствии стали использовать как флаг организаций "Донецкая республика" и "Донбасская Русь" в 2000-х годах. Сначала он означал флаг УССР, а впоследствии в дополненном виде он стал знаменем квазигосударственного образования "ДНР" в 2014 году.

По мнению аналитиков, мифотворчество и конструирование нарративов стало одним из ключевых факторов в конфликте за Донбасс.

Как отметил во время презентации глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко, работа по осознанию составляющих синтетической идентичности создаваемой оккупантами для Донбасса только началась в Украине, однако она необходима уже сейчас, чтобы иметь успешные результаты реинтеграции через годы.

"Еще до 2014 года были заложены ростки культурно-гуманитарного раскола, который сеялся не без участия РФ. Скоро может прийти день, когда российских войск на Донбассе не будет, а российское присутствие останется в виде мягкой силы, которая будет изнутри давить на украинское государство. И, конечно же, цель России постепенно переходить из состояния, когда ее влияние на Донбассе держится силой танков, к ситуации когда эта сила будет внедрена в головы людей как особенное мироощущение того, что они больше не являются частью Украины. Поэтому вопрос освобождения оккупированных территорий и реинтеграции Донбасса не может решаться без учета этих факторов", - отметил он.

При этом директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко подчеркнул, что большую роль в восприятии информации во время эскалации конфликта в 2014 году сыграл фильтр "мы-они", создаваемый с точки зрения идентичности. Ведь именно создание специфической формы идентичности подкрепило потребление информации для жителей Донбасса с российской стороны и помешало Украине предупредить их участие в антигосударственных акциях.

Директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что к решению проблем оккупированных территорий следует активно привлекать другие страны, где существуют схожие проблемы. "У нас есть заинтересованные партнеры - это минимум Молдова и Грузия, которые имеют аналогичные проблемы. И мы с ними должны говорить о том, как совместными усилиями создавать общие подходы и где мы имеем выступать единым фронтом. Украине нужна стратегия реинтеграции оккупированных территорий. И стратегия, в которой не только представители власти, но и экспертных кругов и широкого круга общественности могут себя найти в этом процессе. Следует использовать человеческий ресурс внутренне перемещенных лиц, по разным данным это от 1,5 до 1,8 млн, которые могут создать "бассейн сухого плавания" для реинтеграции Донбасса и Крыма", - подчеркнул он.

По его мнению, следует сосредоточиться на донесении информации на оккупированные территории в разных возрастных категорий любыми возможными способами.

"Украина должна на каждом шагу повторять, что оккупированные Донбасс и Крым - это Украина, мы туда обязательно вернемся и будем достигать этой цели столько времени, сколько нужно", - заявил он.

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