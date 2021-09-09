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Почему Украине не нужен статус союзника США вне НАТО, - нардеп

Статус MNNA - это для стран, которые не планируют или не могут вступить в НАТО

сегодня, 17:06
Автор:

Елизавета Черных

В среду, 8 сентября, украинский парламент во время внеочередного заседания не проголосовал за проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). За проголосовали всего 24 депутата.

Почему Украине не нужен статус союзника США вне НАТО, - нардеп

Почему Украине не нужно становиться основным союзником США вне НАТО - фото из открытых источников

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат IХ созыва Елена Мошенец считает вполне логичным, что этот законопроект не набрал необходимого количества голосов, поскольку статус MNNA — это для стран, которые не планируют или не могут вступить в НАТО.

"Ничего удивительного, ведь такой статус не предоставляет "основному союзнику вне НАТО" гарантий безопасности, которые заложены в пятой статьи Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса", — говорит народный депутат. 

Елена Мошенец привела пять аргументов, почему Украине не следует получать статус MNNA: 

1. Такой статус не предоставляет гарантий безопасности ни одной стране.

2. Украина уже четко определилась, что мы должны быть в НАТО, курс евроатлантической интеграции и членство в НАТО закреплено в Конституции Украины.

3. Те, кто выступает против присоединения Украины к НАТО, в случае предоставления нам статуса MNNA смогут сказать: "Украина сама отказалась идти в Североатлантический Альянс".

4. Такие обращения парламента вообще могут навредить евроатлантической интеграции нашей страны.

5. И наконец, на фоне недавнего визита украинской делегации в США и заключенных там договоренностей статус MNNA кажется логичной ошибкой. Хотя бы потому, что министры обороны Украины и США в Вашингтоне в присутствии президента Владимира Зеленского подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства между Минобороны Украины и Минобороны США. Это соглашение дает больше возможностей для сотрудничества с НАТО в сфере обороны, чем MNNA.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Кремле заявили о контрмерах, в случае вступления Украины в НАТО. 


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Источник: https://comments.ua/opinionto/2873-ukraine-nuzhno-ne-vne-a-v-nato.html
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