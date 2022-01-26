Почему США эвакуируют семьи дипломатов из Украины, а из РФ - нет: мнение украинцев

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Елизавета Черных
Эскалация у границ Украины, а также угроза вторжения Российской Федерации остается ТОП-темой как в медийном пространстве, так и в обществе. На фоне этого Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. В Штатах утверждают, что решение о частичной эвакуации было принято по "большой осторожности", учитывая масштабы нарастания российских войск. Вслед за США Канадские власти проинформировали о подтверждении своего намерения эвакуировать семьи дипломатов.
Госдеп США - фото из открытых источников
Подобные действия вызвали множество дискуссий в экспертных кругах, а также среди украинцев.
В свою очередь министр обороны Украины заверил, что в настоящий момент Россией не было создано ударной группировки, которая могла бы осуществить нападение на нашу страну. Алексей Резников успокоил украинцев и заявил, что нет необходимости собирать "тревожные чемоданчики".
Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, что думают об эвакуации из Украины семей иностранных дипломатов, а также ответили, почему они не покидают территорию России.
Большинство читателей уверены, что выезд семей западных дипломатов именно из нашей страны в очередной раз подтверждает агрессивные намерения РФ, а также доказывает, что Украина — за мирный путь решения конфликта.
При этом большое количество и тех, кто считает, что наша страна стала разменной монетой, а ее территория — местом для решения геополитических вопросов других государств, в частности РФ и США.
В целом, читатели портала "Комментарии" уверены, что в случае вторжения РФ, Украина сможет противостоять ей, ведь Украина — государство, где любят свой народ.
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