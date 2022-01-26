Почему США эвакуируют семьи дипломатов из Украины, а из РФ - нет: мнение украинцев

Эскалация у границ Украины, а также угроза вторжения Российской Федерации остается ТОП-темой как в медийном пространстве, так и в обществе. На фоне этого Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. В Штатах утверждают, что решение о частичной эвакуации было принято по "большой осторожности", учитывая масштабы нарастания российских войск. Вслед за США Канадские власти проинформировали о подтверждении своего намерения эвакуировать семьи дипломатов.

Госдеп США - фото из открытых источников

Подобные действия вызвали множество дискуссий в экспертных кругах, а также среди украинцев.

В свою очередь министр обороны Украины заверил, что в настоящий момент Россией не было создано ударной группировки, которая могла бы осуществить нападение на нашу страну. Алексей Резников успокоил украинцев и заявил, что нет необходимости собирать "тревожные чемоданчики".

Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, что думают об эвакуации из Украины семей иностранных дипломатов, а также ответили, почему они не покидают территорию России.

Большинство читателей уверены, что выезд семей западных дипломатов именно из нашей страны в очередной раз подтверждает агрессивные намерения РФ, а также доказывает, что Украина — за мирный путь решения конфликта.

"Потому что на Россию никто не собирается нападать, в отличие от Украины, на которую обещают нападение с дня на день", "И дураку понятно, не мы на них нападаем, а они на нас", "Доказательство того, что именно Украина (а не Россия) находится под агрессией", "Я так думаю, что американцы уверены, что Украина не угрожает России, поэтому бояться членам семей дипломатов нечего. А от России можно ожидать чего угодно..." , — высказывают мнение пользователи.

При этом большое количество и тех, кто считает, что наша страна стала разменной монетой, а ее территория — местом для решения геополитических вопросов других государств, в частности РФ и США.

"Потому что Украина — это разменная монета, за нас без нас все решили", " Потому что война геополитическая между США и Россией. Они договариваются, а наша страна — полигон, чтобы показывать своим амбиции нашими смертями", "США и Россия свои споры решают на территории других стран: Вьетнам, Афганистан, Сирия, теперь территория Украины".

В целом, читатели портала "Комментарии" уверены, что в случае вторжения РФ, Украина сможет противостоять ей, ведь Украина — государство, где любят свой народ.

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