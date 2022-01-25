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Канада собирается временно вывезти из Украины семьи своих дипломатов

Ранее США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников.

25 января 2022, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Канадские власти проинформировали о подтверждении своего намерения эвакуировать семьи дипломатов. В их число попадают дети до 18 лет и сопровождающие их члены семьи. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и международной торговли Канады.

Канада собирается временно вывезти из Украины семьи своих дипломатов

Информацию официально подтвердили в посольстве Канады (фото из открытых источников)

По обнародованной на сайте министерства информации, для власти этой страны, главным приоритетом является безопасность ее граждан, в том числе представителей персонала и их семей в представительстве за рубежом. Из-за продолжающегося наращивания российской армии и в связи с ситуацией, набирающей признаки дестабилизации на украинской территории, принято решение эвакуировать детей представителей посольства Канады, которым не исполнилось 18 лет и сопровождающих их членов семей.

Вместе с тем, работники, работающие в отделе глобальных связей этой страны и канадского консульства в нашей стране и дальше будут внимательно отслеживать эту проблемную ситуацию.

Важно, что на территории нашей страны работают 129 посольств и консульских учреждений иностранных стран, а также представительные офисы международных организаций.

Ранее Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали украинский МИД о том, что намерены эвакуировать семьи и часть работников посольских учреждений или позволят добровольно покинуть им территорию нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины из- за российской эскалации. Персоналу будет предоставлена возможность уволиться по собственному желанию. По мере роста напряженности в России этот шаг называют разумной подготовкой.


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Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/01/global-affairs-canada-statement-on-temporary-withdrawal-of-dependants-from-ukraine.html
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