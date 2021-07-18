Почему Путину невыгодна встреча с Зеленским — Арестович

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Вечканова Елена
Встреча глав
украинского и российского государств может отложиться на неопределенный строк. По
словам спикера отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея
Арестовича, это связано с тем, что Владимир Путин не видит выгоды в личном
диалоге с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал "Дом".
Путину не выгодна встреча с Зеленским — Арестович. Фото: Ian Langsdon / AP
Арестович
считает, что от российского президента слишком много людей будут ждать
конкретных действий и результатов после окончания саммита с Зеленским. Это и
сами россияне, и украинцы, и, разумеется, жители ОРДЛО. Также пристально за
встречей глав государств будут наблюдать и во всем мире.
По его мнению, в
таком случае Путину не удастся показать себя, как человека, стремящегося к миру
и всячески это демонстрирующего.
Наоборот, говорит
Алексей Арестович, большинство людей еще больше убедятся в том, что именно
президент России является ответственным за войну, которая точится на просторах
востока Украины.
По словам
Арестовича, такая позиция — абсолютно невыгодна для главы Кремля, поэтому-то в
России и пытаются всячески отстрочить вероятную встречу с руководителем
украинского государства.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как эксперты оценивают вероятность проведения саммита между Путиным и Зеленским, а также необходимость этой встречи. Детали — в материале.
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