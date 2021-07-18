Почему Путину невыгодна встреча с Зеленским — Арестович

Встреча глав украинского и российского государств может отложиться на неопределенный строк. По словам спикера отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Арестовича, это связано с тем, что Владимир Путин не видит выгоды в личном диалоге с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал "Дом".



Путину не выгодна встреча с Зеленским — Арестович. Фото: Ian Langsdon / AP

Арестович считает, что от российского президента слишком много людей будут ждать конкретных действий и результатов после окончания саммита с Зеленским. Это и сами россияне, и украинцы, и, разумеется, жители ОРДЛО. Также пристально за встречей глав государств будут наблюдать и во всем мире.

"Если результатов не будет, то в выигрыше окажется инициатор этой встречи, то есть, президент Зеленский", — поясняет Арестович.

По его мнению, в таком случае Путину не удастся показать себя, как человека, стремящегося к миру и всячески это демонстрирующего.

Наоборот, говорит Алексей Арестович, большинство людей еще больше убедятся в том, что именно президент России является ответственным за войну, которая точится на просторах востока Украины.

"Путин […] будет не только разжигателем конфликта, но и лицом, заинтересованным в его продолжении", — подчеркивает спикер делегации.

По словам Арестовича, такая позиция — абсолютно невыгодна для главы Кремля, поэтому-то в России и пытаются всячески отстрочить вероятную встречу с руководителем украинского государства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают вероятность проведения саммита между Путиным и Зеленским, а также необходимость этой встречи. Детали — в материале.

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