Почему президент решил, что Залужный есть идеальным кандидатом на посла в Лондоне: объяснение Кулебы

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Великобритании. Важность вопроса состоит в том, что, как всем известно, Британия – один из лидеров в военной помощи Украине. Поэтому был необходим человек с понимание военного контекста. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что он имел несколько разговоров с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.
По его словам, он, как глава МИД, очень заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой.
Дмитрий Кулеба считает решение президента правильным и называет его "однозначным усилением для нашей системы и решением, которое отвечает интересам МИД, интересам самого Залужного и интересам Украины".
Напомним, сегодня Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на должность посла в Британии.
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