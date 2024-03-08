Почему президент решил, что Залужный есть идеальным кандидатом на посла в Лондоне: объяснение Кулебы

Глава украинского государства Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Великобритании. Важность вопроса состоит в том, что, как всем известно, Британия – один из лидеров в военной помощи Украине. Поэтому был необходим человек с понимание военного контекста. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Великобритания один из лидеров в военной помощи Украине. Это страна, которая имеет видение военной стратегии. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бэкграунд", — заявил Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что он имел несколько разговоров с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.

"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, из которых я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный шаг", — пояснил топ-дипломат.

По его словам, он, как глава МИД, очень заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой.

Дмитрий Кулеба считает решение президента правильным и называет его "однозначным усилением для нашей системы и решением, которое отвечает интересам МИД, интересам самого Залужного и интересам Украины".

Напомним, сегодня Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на должность посла в Британии.



