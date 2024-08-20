Почему операцию в Курской области держали в тайне: Зеленский назвал главную причину

Киев не предупреждал мир о подготовке наступления ВСУ в Курской области РФ, потому что это могло показаться нереальным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства Владимир Зеленский сделал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышал, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказал бы, что это нереально и что это пересечение якобы наиболее красной из всех красных линий, которые есть в России", – отметил президент.

По его словам, именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой подготовке Украины. И теперь реальный успех украинских воинов говорит сам за себя: активные защитные действия ВСУ по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы.

Владимир Зеленский объясняет, что сейчас происходит чрезвычайно важное идеологическое изменение: "вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей".

"Когда наши украинские защитники жизни действуют именно так, крепко, храбро и когда операция действительно надежно подготовлена, Путину не остается ничего. И теперь мир видит, что это так, что это действительно срабатывает. Не только на временно оккупированной территории нашего государства, но и на территории самой России. Мир видит, что все в этой войне зависит только от смелости – смелости нашей, смелости партнеров", – отметил президент.

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