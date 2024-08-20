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Почему операцию в Курской области держали в тайне: Зеленский назвал главную причину

Владимир Зеленский заявил, что раньше бы операцию в Курской области назвали нереальной, поэтому о ней никому не рассказывали

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Киев не предупреждал мир о подготовке наступления ВСУ в Курской области РФ, потому что это могло показаться нереальным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства Владимир Зеленский сделал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Почему операцию в Курской области держали в тайне: Зеленский назвал главную причину

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышал, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказал бы, что это нереально и что это пересечение якобы наиболее красной из всех красных линий, которые есть в России", – отметил президент.

По его словам, именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой подготовке Украины. И теперь реальный успех украинских воинов говорит сам за себя: активные защитные действия ВСУ по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы.

Владимир Зеленский объясняет, что сейчас происходит чрезвычайно важное идеологическое изменение: "вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей".

"Когда наши украинские защитники жизни действуют именно так, крепко, храбро и когда операция действительно надежно подготовлена, Путину не остается ничего. И теперь мир видит, что это так, что это действительно срабатывает. Не только на временно оккупированной территории нашего государства, но и на территории самой России. Мир видит, что все в этой войне зависит только от смелости – смелости нашей, смелости партнеров", – отметил президент.

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