Зеленский рассказал о хороших новостях с Курщины: что удается нашим военным

Украина продолжает достигать поставленных целей в Курской области России, на утро 19 августа Силы обороны смогли взять в плен российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом по результатам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства", – отметил глава украинского государства.

Также Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, о "тяжелых боях на Покровском направлении" и "защите Торецка".

"Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте", – заверил Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам президента, они с Александром Сырским говорили о "некоторых аспектах нашей ракетной программы".

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