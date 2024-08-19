Зеленский рассказал о хороших новостях с Курщины: что удается нашим военным

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина продолжает достигать поставленных целей в Курской области России, на утро 19 августа Силы обороны смогли взять в плен российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом по результатам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Также Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, о "тяжелых боях на Покровском направлении" и "защите Торецка".
Кроме того, по словам президента, они с Александром Сырским говорили о "некоторых аспектах нашей ракетной программы".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский рассказал, что основная задача Украины сейчас в Курской области – уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы.
Также издание "Комментарии" сообщало – если Владимир Путин откажется от переговоров: The Times узнало, на какой шаг будет вынуждена пойти Украина.
Новости