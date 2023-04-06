Почему Кремль мечтает о ликвидации Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что российские власти пытаются ликвидировать Зеленского как физически, так и политически, пишут "Комментарии" со ссылкой на Укринформ.



В Москве не отказались от идеи ликвидации Зеленского

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", — отметил Данилов.

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Высокопоставленное должностное лицо заявило, что российские спецслужбы не смогли выполнить задачу диктатора Владимира Путина о физической ликвидации украинского президента.

"В конце февраля – начале марта прошлого года был жаркий период. Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза Президенту существует всегда. Поэтому соответствующие институции все это отрабатывают соответствующим способом", — объясняет Данилов.

По его информации, в последнее время страна-террористка и ее вожди больше сосредоточены на политической ликвидации Зеленского. Пока количество попыток физического устранения нашего Президента со стороны Российской Федерации уменьшилось, но, по словам главы СНБО, угроза жизни Владимира Зеленского будет существовать и в дальнейшем.

"Очень много процессов, происходящих на территории Украины, нужно внимательно анализировать из-за этой позиции. Владимир Зеленский демонстрирует несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели, а президент РФ – бункерный террорист №1 в мире. Представьте, как их это раздражает", – заметил секретарь СНБО.

Напомним, "Комментарии" писали, что за месяц до того, как Путин отдал приказ о вторжении России, президент США Джо Байден публичного предупреждал о планах покушения российского диктатора. Президент Украины утверждал, что такая информация лишь нагнетает панику в обществе.



Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в первые дни войны удалось предотвратить два покушения на президента Украины.

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