Почему Кремль мечтает о ликвидации Зеленского

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Моесеенко Валентина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что российские власти пытаются ликвидировать Зеленского как физически, так и политически, пишут "Комментарии" со ссылкой на Укринформ.
В Москве не отказались от идеи ликвидации Зеленского
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Высокопоставленное должностное лицо заявило, что российские спецслужбы не смогли выполнить задачу диктатора Владимира Путина о физической ликвидации украинского президента.
По его информации, в последнее время страна-террористка и ее вожди больше сосредоточены на политической ликвидации Зеленского. Пока количество попыток физического устранения нашего Президента со стороны Российской Федерации уменьшилось, но, по словам главы СНБО, угроза жизни Владимира Зеленского будет существовать и в дальнейшем.
Напомним, "Комментарии" писали, что за месяц до того, как Путин отдал приказ о вторжении России, президент США Джо Байден публичного предупреждал о планах покушения российского диктатора. Президент Украины утверждал, что такая информация лишь нагнетает панику в обществе.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в первые дни войны удалось предотвратить два покушения на президента Украины.
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