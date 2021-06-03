Переговоры по «Северному потоку-2»: найдется ли место для Украины

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Вечканова Елена
Украинские
политики и дипломаты намерены поучаствовать в переговорах, которые будут
касаться строительства скандально известного российского газопровода "Северный
поток-2". По словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, представители
официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и
американских представителей.
Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку-2". Фото: ТАСС
Информацию передает
"Хэдлайнс Украина", ссылаясь на зарубежное издание Die Welt.
Андрей Мельник
уверен, что запуск "Северного потока-2" станет огромным ударом для Украины: как
экономическим, так и безопасностным. Поэтому в обсуждении любых нюансов, которые
касаются финальной стадии строительства газопровода, по мнению дипломата, должны
участвовать отечественные политики.
На этой недели немецкому
правительству были направлено соответствующее обращения от Киева.
Если же Германия
и Соединенные Штаты договорятся о чем-то "за спиной" Украины насчет СП-2, это
будет, по мнению посла, настоящей катастрофой. Андрей Мельник считает, что
мировые лидеры не должны утверждаться "за счет" нашей страны.
К слову, ни
согласия, ни отказа на свою просьбу украинская сторона пока еще не получила.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как эксперты оценивают рвение некоторых республиканцев в Сенате США насчет требования ввести жесткие санкции против российского газопровода. Почему большинство специалистов с сожалением резюмируют, что "Северный поток-2" скорее всего будет достроен и запущен в работу, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, откажется ли Кремль от украинского транзита газа, если СП-2 все же начнет функционировать. Подробности — в нашей публикации.
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