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Переговоры по «Северному потоку-2»: найдется ли место для Украины

Российский газопровод является ударом для нашей страны, уверен посол Украины в Германии Андрей Мельник

сегодня, 19:25
Автор:

Вечканова Елена

Украинские политики и дипломаты намерены поучаствовать в переговорах, которые будут касаться строительства скандально известного российского газопровода "Северный поток-2". По словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, представители официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и американских представителей.

Переговоры по «Северному потоку-2»: найдется ли место для Украины

Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку-2". Фото: ТАСС

Информацию передает "Хэдлайнс Украина", ссылаясь на зарубежное издание Die Welt.

Андрей Мельник уверен, что запуск "Северного потока-2" станет огромным ударом для Украины: как экономическим, так и безопасностным. Поэтому в обсуждении любых нюансов, которые касаются финальной стадии строительства газопровода, по мнению дипломата, должны участвовать отечественные политики.

На этой недели немецкому правительству были направлено соответствующее обращения от Киева.

Если же Германия и Соединенные Штаты договорятся о чем-то "за спиной" Украины насчет СП-2, это будет, по мнению посла, настоящей катастрофой. Андрей Мельник считает, что мировые лидеры не должны утверждаться "за счет" нашей страны.

К слову, ни согласия, ни отказа на свою просьбу украинская сторона пока еще не получила.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают рвение некоторых республиканцев в Сенате США насчет требования ввести жесткие санкции против российского газопровода. Почему большинство специалистов с сожалением резюмируют, что "Северный поток-2" скорее всего будет достроен и запущен в работу, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, откажется ли Кремль от украинского транзита газа, если СП-2 все же начнет функционировать. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://www.headlinesua.com/weekly-news/details/2120/---------
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