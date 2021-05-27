Почему Азербайджан взял в плен армянских военных

Азербайджанские военные взяли в плен 6 армянских военных, которые якобы пытались пересечь границу. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Военные Азербайджана - фото из открытых источников

Военные заявили, что армянские солдаты пытались заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии. Кроме этого в Баку отметили, что недалеко от границы видели несколько армянских танков.

В свою очередь Минобороны Армении утверждает, что военные, попавшие в плен, просто проводили инженерные работы — причем на собственной территории, хотя и недалеко от границы.

Также 26 мая 2021 года Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в открытой вооруженной агрессии с целью захвата государственных территорий.

Напомним, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван и Москва — не подписали соглашение о мире.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прессекретарь МИДа Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Как может развиваться политическая ситуация в стране, подробнее читайте в нашем материале.

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