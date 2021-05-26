Как разворачиваются события в Нагорном Карабахе: Армения обвиняет Азербайджан в эскалации конфликта

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Данило Матюха
Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в открытой вооруженной агрессии с целью захвата государственных территорий. Об этом говорится в заявлении местного МИДа от 25 мая, сообщает "Радио Азатутюн".
Армения - фото из открытых источников
Такой документ был создан в связи с очередной перестрелкой на армяно-азербайджанской границе во время которой умер солдат вооруженных сил Армении.
В Армянском МИД утверждают, что власти Азербайджана до сих пор не отвела свои войска от общей границы стран, таким образом обостряя и без того сложную социополитической ситуацию во взаимоотношениях. Также Ереван говорит о готовности провести международное расследование с целью недопущения спекуляций о распространении ложной информации.
Напомним, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван и Москва — не подписали соглашение о мире.
Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прессекретарь МИДа Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Как может развиваться политическая ситуация в стране, подробнее читайте в нашем материале.
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