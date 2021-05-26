logo
Русский Українська

BTC/USD

39767.34

ETH/USD

2813.57

LTC/USD

198.16

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Как разворачиваются события в Нагорном Карабахе: Армения обвиняет Азербайджан в эскалации конфликта
commentss НОВОСТИ Все новости

Как разворачиваются события в Нагорном Карабахе: Армения обвиняет Азербайджан в эскалации конфликта

МИД Армении утверждает, что азербайджанская сторона до сих пор не отвела свои войска от границы

сегодня, 13:14
Автор:

Данило Матюха

Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в открытой вооруженной агрессии с целью захвата государственных территорий. Об этом говорится в заявлении местного МИДа от 25 мая, сообщает "Радио Азатутюн".

Как разворачиваются события в Нагорном Карабахе: Армения обвиняет Азербайджан в эскалации конфликта

Армения - фото из открытых источников

Такой документ был создан в связи с очередной перестрелкой на армяно-азербайджанской границе во время которой умер солдат вооруженных сил Армении.

"Мы решительно осуждаем открытое вооруженное посягательство на суверенную территорию Армении, страны-члена ООН, что является нарушением норм международного права", — говорится в заявлении.

В Армянском МИД утверждают, что власти Азербайджана до сих пор не отвела свои войска от общей границы стран, таким образом обостряя и без того сложную социополитической ситуацию во взаимоотношениях. Также Ереван говорит о готовности провести международное расследование с целью недопущения спекуляций о распространении ложной информации.

Напомним, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван и Москва — не подписали соглашение о мире.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прессекретарь МИДа Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Как может развиваться политическая ситуация в стране, подробнее читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rus.azatutyun.am/a/31273341.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ