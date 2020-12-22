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Победы и провалы украинской дипломатии: итоги года

Украинские эксперты рассказали об ошибках украинских дипломатов

сегодня, 11:34
Автор:

Сергей Медведев

22 декабря отмечается День дипломатической службы Украины. Эксперты назвали основные внешнеполитические победы и провалы Украины в 2020 году.

Победы и провалы украинской дипломатии: итоги года

"Санкции против Беларуси — большая ошибка"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко выделяет три победы во внешней политике Украины.

"Первая – соглашение о перемирии на Донбассе. Понятно, что заключалось оно с Россией, а не с ОРДЛО. Так что его можно отнести к дипломатической победе. Обстрелов и жертв стало в разы меньше. И это важно, — подчеркивает эксперт. – Вторая победа – развитие отношений с Великобританией. Поездка туда нашей делегации во главе с президентом была неожиданно успешной. Как  и (это третья победа) визит в Турцию, в рамках которого был заключен ряд важных договоренностей".

Одним из провалов на внешнеполитическом направлении Константин Бондаренко считает визит Зеленского в Австрию в сентябре.

"Этот визит ничего важного нам не принес. Стал фактически проходным, дежурным. Австрия может занимать более значительную роль в украинской действительности, чем сейчас", — уверен руководитель Фонда "Украинская политика".

Невыразительным считает он и саммит Украина-ЕС в Брюсселе. По словам Константина Бондаренко, ничего важного там принято не было, отношения не стали крепче.

"Большой ошибкой было введение Украиной санкций в отношении Беларуси после протестов, которые начались там в связи с результатами президентских выборов, — подчеркивает эксперт. – Украина могла бы сыграть важную роль в урегулировании ситуации, усилить свое влияние в регионе. Но наши власти пошли путем конфронтации".

"Уступки для Венгрии привели к провокациям"

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец ключевым провалом на внешнеполитическом направлении считает отношения с Венгрией.

"Попытка "замириться", пойти на какие-то уступки Будапешту, привела к катастрофическим последствиям. Венгры решили, что можно давить и дальше — и начали давить. Новые требования (языковые и не только), новые провокации на Закарпатье. В результате страдает наша интеграция в ЕС и НАТО, ведь руководство Венгрии мешает этим процессам", — подчеркивает эксперт.

Вторым серьезным провалом он считает разлад в отношениях с МВФ – на фоне сворачивания Украиной реформ, атак на антикоррупционные органы и независимость НБУ. Последствия, уверен Тарас Березовец, будут тяжелыми.

"Из позитивов я бы выделил, что мы не влезли в американскую президентскую кампанию, хоть нас активно пытались туда втянуть. Тут Зеленский выбрал правильную линию, — отмечает политтехнолог. – По ситуации с РФ и Донбассом всё очевидно. Прогресса после парижского саммита нет. Скорее – регресс. Нам еще повезло, что Путин отвлекся на ситуацию в Беларуси и Нагорном Карабахе". 

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство иностранных дел Украины приветствовало политическое решение Европейского Совета о продлении срока экономических и секторальных санкций в отношении РФ. Этот срок будет продлен на шесть месяцев.




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Источник: https://comments.ua/
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