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МИД прокомментировал продление ЕС санкций против России

Санкции ЕС направлены против отдельных отраслей экономики Российской Федерации

сегодня, 11:45
Автор:

Павел Зинченко

Министерство иностранных дел Украины приветствовало политическое решение Европейского Совета о продлении срока экономических и секторальных санкций в отношении РФ. Этот срок будет продлен на шесть месяцев. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.

МИД прокомментировал продление ЕС санкций против России

ФОТО: АрміяІнформ

Во МЗС сообщили, что учитывая неготовность российской стороны выполнять все пункты Минских договоренностей, консолидированное политическое давление на РФ со стороны ЕС является крайне важным фактором. Если российская агрессия против Украины не начнет сворачиваться, санкции должны быть усилены, отметили в МИД.

Экономические и секторальные санкции против Российской Федерации были запущены Европейским Союзом в 2014 году. Они применяются в отношении отдельных отраслей экономики Российской Федерации, в том числе: финансовая сфера — ограничение операций и контрактов с рядом банков; экспорт в Россию военной техники, технологий и товаров двойного назначения. Ограничения ЕС на экспорт оборудования и технологий в РФ в энергетической сфере касаются продукции и технологий, предназначенных для разведки глубоководных природных ресурсов и добычи нефти, разведки арктических запасов нефти и проектов добычи сланцевой нефти.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", Офис президента решительно ответил на санкции России против украинских политиков. Они коснулись Петра Порошенка, Святослава Вакарчука и еще нескольких членов парламентских партий. В ОП такие действия назвали "технологическим приемом РФ". В Офисе президента отметили, что Россия прибегла к санкций на фоне ряда скандальных событий, в том числе отравления оппозиционного лидера Алексея Навального.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-rishennya-yevropejskoyi-radi-prodovzhiti-termin-diyi-ekonomichnih-ta-sektoralnih-sankcij-shchodo-rf
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